Was sind Trockengewitter – und gibt es sie auch in Deutschland?

Es war der schlimmste Waldbrand, den Portugal seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt hatte: 65 Menschen starben und mehr als 200 weitere verletzten sich, als sich 2017 die Flammen in der bergigen Waldregion im Bezirk Leiria nordöstlich von Lissabon durch den Wald fraßen. Auslöser des Brands war ein sogenanntes Trockengewitter, von dem hierzulande wohl viele Menschen noch nie etwas gehört haben.

Was sind Trockengewitter?

„Von einem Trockengewitter spricht man, wenn in einer sehr trockenen Luftmasse der gesamte Regen zwischen Wolkenuntergrenze und Boden verdunstet, bevor er den Boden erreicht“, erklärt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Sprich: Anders als es der Name vermuten lässt, regnet es auch bei einem Trockengewitter – die Regentropfen erreichen in den betroffenen Regionen allerdings nicht den Boden, weil er vorher verdunstet.

Wo treten Trockengewitter auf?

In Deutschland kommt es nur sehr selten zu einem Trockengewitter, stellt der DWD klar. Das liegt vor allem daran, dass in Mitteleuropa die Strecke zwischen der Wolkenuntergrenze und dem Boden deutlich kürzer ist, als in manchen anderen Teilen der Welt. Das heißt, dass der Regen mit höherer Wahrscheinlichkeit unten ankommt, bevor er verdunsten könnte.

Im Westen der USA oder auch über der Iberischen Halbinsel – also vor allem in Portugal und Spanien – treten sie häufiger auf. Die Strecke zwischen Wolken und Boden liegt bei bis zu 4000 Metern, was im Schnitt mehr als doppelt so lang wie in Mitteleuropa ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Regen auf dem Weg zum Boden vorher verdunstet, ist folglich in diesen Regionen deutlich höher.

Sind Trockengewitter gefährlich?

Wie bei einem Gewitter kann es bei einem Trockengewitter blitzen und donnern. Der Unterschied ist allerdings, dass der Regen fehlt, der im Idealfall einen Brand hemmen oder löschen könnte. Das ist besonders dann sehr ungünstig, wenn Blitze in Wäldern einschlagen – denn sie haben sehr hohe Temperaturen und können daher einen Brand auslösen.

Doch das heißt nicht zwingend, dass die Waldbrandgefahr bei einem Trockengewitter höher ist. Denn auch bei Gewittern mit Niederschlägen, die den Boden erreichen, sei nicht gesagt, dass Regen und Blitze am exakt gleichen Ort vorkommen, so Reinartz. „Selbst wenn es regnet, können Blitze auch außerhalb der Bereiche mit Niederschlägen in einen trockenen Bereich eintreffen. Dann hilft der Regen an anderer Stelle auch nicht.“

Bei Trockengewittern sieht der Meteorologe wiederum eine höhere Gefahr, dass schwere Böen auftreten können. „Durch die Verdunstung des Niederschlags kühlt sich die Luft ab, und kalte Luft ist schwerer als warme. Dadurch wird die Luft beschleunigt und es können schwere Böen auftreten“, sagt Reinartz. Das Prinzip werde auch „Downburst“ genannt.