Ufo-Gefahr? Expertengruppe fordert bessere Datenlage

Air Defender 2023

Top Gun in Hohn: Kampfjets der US Navy sind gelandet

Sie sind die besten Jetpiloten der Welt: Die Crews der Trägergeschwader der US Navy beherrschen ihre F/A18-Jets in jeder Lage und bei jedem Wetter. Spätestens seit dem Hollywood-Film Top Gun sind sie berühmt. Am Mittwoch sind sieben Crews mit ihren Maschinen auf dem Flugplatz Hohn eingetroffen.