Umfrage zeigt: Viele Männer wechseln ihre Unterhose zu selten

Ein junger Mann steht in Boxershorts in der Küche und spült Geschirr.

Etwa ein Viertel aller Männer in Deutschland wechselt ihre Unterwäsche seltener als empfohlen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungs­instituts GfK im Auftrag des Onlineshops Galaxus unter 1500 Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren. Bei der Umfrage gaben 73,9 Prozent der Männer an, täglich die Unterwäsche zu wechseln. „Alle zwei Tage“ lautete die Antwort von 15,8 Prozent der Befragten, alle drei bis sechs Tage gaben 5,5 Prozent der Männer an. Einige tragen ihre Unterwäsche sogar eine ganze Woche (1,4 Prozent) lang oder noch länger (0,8 Prozent). Empfohlen wird jedoch ein täglicher Wechsel der Unterwäsche.

Frauen sind laut der Erhebung deutlich hygienischer. 86,9 Prozent der befragten Damen wechseln laut der Erhebung täglich ihre Unterwäsche. Zwei Tage lang tragen 6,4 Prozent der Befragten Slips, ehe sie zu frischer Unterwäsche greifen. „Bei Frauen besteht allerdings auch ein erhöhtes Infektions­risiko, wenn sie ihre Slips nicht täglich wechseln“, heißt es dazu.

Ein Blick auf die Altersgruppen zeigt weitere Unterschiede. Demnach tragen vor allem die 16- bis 29-Jährigen (über alle Geschlechter hinweg) schmutzige Unterhosen, gefolgt mit deutlichem Abstand von den 50- bis 74-Jährigen. Einen Einfluss auf die Hygiene haben offenbar auch Einkommen und Schulbildung. Wer wenig Geld verdient und einen niedrigen Bildungs­abschluss hat, behält die Unterwäsche laut der Erhebung länger an. „Mit zunehmender Bildung und höheren Löhnen nimmt auch die Hygiene bei den Slips und Boxershorts zu“, heißt es.

Wie oft wechseln Befragte ihre Bettwäsche?

In der Umfrage wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch danach gefragt, wie häufig sie die Bettwäsche wechseln. Das Ergebnis: 40,7 Prozent der Befragten tauschen alle zwei Wochen ihre Bettwäsche aus – so wie etwa ein bayerisches und ein hessisches Verbraucher­portal es aus hygienischen Gründen empfehlen. 17,7 Prozent wechseln die Bettwäsche sogar jede Woche, jeder dritte allerdings nur einmal im Monat. 6,4 Prozent gaben an, nur alle zwei bis drei Monate frische Bettwäsche aufzuziehen, 1,2 Prozent sogar noch seltener.

Auffällig ist: Die Jüngeren wechseln die Bettwäsche tendenziell häufiger als die Älteren. „Offensichtlich sind Gen Y und Gen Z in Sachen Hygiene im Bett ihren älteren Mitmenschen einen Schritt voraus““, so die Bilanz der Umfrage. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass jüngere Menschen mit Netflix und Bingewatching ohnehin mehr Zeit im Bett verbringen und daher mehr Wert auf frische Bettwäsche legen.

Auch die Haushalts­größe ist laut der Umfrage entscheidend für die Sauberkeit in deutschen Betten. „In Single- und Zwei­personen­haushalten wechseln die Deutschen ihre Bettwäsche seltener als in größeren Familien­haushalten“, so die Umfrage. Das liegt vermutlich an der fehlenden sozialen Kontrolle in kleinen Haushalten.