UN-Chef: 1,5-Grad-Ziel in großer Gefahr

Vor der Weltklimakonferenz in Ägypten hat UN-Generalsekretär António Guterres vor einem Scheitern im Kampf um die ehrgeizigsten Ziele gegen die Erderwärmung gewarnt. „Die 1,5 Grad sind auf der Intensivstation und die Maschinen wackeln. Sie sind also in großer Gefahr“, sagte Guterres am Donnerstag in New York. Er betonte dabei, dass das Erreichen des Pariser 1,5-Grad-Ziels noch immer möglich sei. Doch die Menschheit nähere sich einem Wendepunkt, an dem die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise unumkehrbar würden.

Die UN-Klimakonferenz COP27 beginnt am Sonntag im ägyptischen Badeort Scharm el Scheich. Dort wollen Vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang unter anderem darüber debattieren, wie die Erhitzung der Erde eingedämmt werden kann.

