Verschollenes „Titanic“-Tauchboot: Warum ist eine Rettung so schwierig?

Das Unternehmen Ocean Gate hat schon mehrfach Touristen zum Schiffswrack der „Titanic“ gebracht. Doch dieses Mal kam es zu einem Unglück: Der Kontakt zu einem Tauchboot mit fünf Personen Besatzung ist am Sonntag abgebrochen. Trotz einer groß angelegten Suchaktion fehlte auch am Dienstag noch jede Spur von dem Boot, den fünf Besatzungsmitgliedern blieb nur noch Sauerstoff für 40 Stunden, teilte die US-Küstenwache mit. Kann es gelingen, das Tauchboot in der großen Tiefe rechtzeitig aufzufinden?

Der Ozeandampfer „Titanic“ war 1912 auf seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York mit einem Eisberg zusammengestoßen und im Nordatlantik versunken, mehr als 1500 Menschen starben. 1985 waren die Überreste des Schiffs in rund 3800 Metern Tiefe aufgefunden worden. Das Schicksal der „Titanic“ ist auch hundert Jahre später und dank des Blockbusters „Titanic“ von Regisseur James Cameron zahlreichen Menschen bekannt. Das private Unternehmen Ocean Gate erkundet das Wrack und bietet seit zwei Jahren Tauchfahrten zur „Titanic“ als Abenteuertourismus für zahlungsfähige Kunden und Kundinnen an. Die Touren starten auf der kanadischen Insel Neufundland und kosten rund 250.000 Dollar (229.000 Euro) pro Person. Während des Tauchgangs gleitet das Tauchboot über die große Treppe der „Titanic“, die auch im Hollywoodfilm eine wichtige Rolle spielte.

Warum fasziniert uns die „Titanic" so sehr? Die „Titanic", für viele Menschen ein Mythos. Auch über 100 Jahre nach dem Unglück fasziniert das Schicksal des Schiffes viele Menschen. Hochauflösende 3‑D-Bilder vom Wrack sollen endlich Aufschluss über den Untergang des Luxusliners bringen.

Wie lange reicht der Sauerstoff auf der „Titan“?

Doch als am Sonntag ein Unterwassergefährt mit fünf Personen Besatzung zum Wrack startete, war eine Stunde und 45 Minuten später der Kontakt zur Crew abgebrochen. Bei dem Tauchboot mit Namen „Titan“ handelt es sich um kein echtes Tauchboot, sondern um eine Art Kapsel, die nur 6,7 Meter lang ist. Ein Berater des Unternehmens Ocean Gate teilte mit, das Boot habe am Sonntagmorgen Sauerstoff für 96 Stunden an Bord gehabt. Das bedeutet, eine Überlebenschance für die Crew besteht nur dann, wenn das Boot bis Donnerstag geborgen wird.

Suche nach Titanic-Tauchboot: Einsatzkräfte vernehmen wohl „Klopfgeräusche“ Einsatzkräfte haben bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot «Titan» im Atlantik möglicherweise ein Lebenszeichen der Insassen gehört. © Quelle: dpa

Das Wrack der „Titanic“ liegt etwa 600 Kilometer von der nächsten Küste entfernt. Wie die amerikanische Küstenwache mitteilte, ist die Suche in dem abgelegenen Gebiet eine große Herausforderungen. Gesucht werde sowohl an der Wasseroberfläche, für den Fall, dass das Boot aufgetaucht sei, als auch unter Wasser. Dazu sind vier Flugzeuge des amerikanischen und kanadischen Militärs und mehrere Schiffe und Sonarbojen im Einsatz. So soll Frankreich ein Schiff mit einem Unterwasser-Roboter geschickt haben. Auch Handelsschiffe, die das Gebiet befahren, wurden um Hilfe gebeten.

Denn erst, wenn die genaue Position des Tauchboots bekannt ist, kann eine Rettungsaktion gestartet werden. Das Wasser ist in dem Gebiet bis zu 4000 Meter tief, dort herrscht tiefste Finsternis. Die zur Suche verwendeten Sonargeräte sollen Signale aus bis zu 4000 Metern Tiefe erfassen können. Chris Parry, ein pensionierter Konteradmiral der britischen Marine, erwartete keinen schnellen Erfolg der Rettungskräfte, wie er dem Sender Sky News sagte: „Die ‚Titanic‘ selbst liegt in einem Graben. Es gibt eine Menge Trümmer. Es ist also sehr schwierig, mit dem Sonar zu differenzieren und mit einem anderen Tauchboot das Gebiet zu finden, in dem man suchen will.“

Wie die BBC am Dienstagnachmittag meldete, soll inzwischen ein Schiff vor Ort angelangt sein, das für das Verlegen von Rohren und Kabeln in der Tiefsee gebaut wurde. Es verfügt auch über zwei Tauchboote, die sich fernsteuern lassen und bis in eine Tiefe von 3000 Metern tauchen können. Bis zum Wrack können diese demnach nicht vordringen, die ferngesteuerten Boote könnten aber dabei helfen, die Titan zu finden.

Wie lässt sich das Tauchboot bergen?

Der U-Boot-Experte Alistair Greig vom University College London spielte im Interview mit dem britischen Nachrichtensender BBC mehrere Szenarien durch. Der günstigste Fall wäre demnach, wenn es dem Boot gelungen ist, nach dem Abbruch der Kommunikation Ballast abzuwerfen. Dann könnte es an die Oberfläche getrieben worden sein. Selbst wenn das Tauchboot an die Wasseroberfläche gelangt ist, würde sich die Crew zwar nicht befreien können: Das Boot kann nur von außen geöffnet werden. Es könnte aber dank Radarreflektoren und GPS-Signalen leichter gefunden werden. Bis dahin könnte die Besatzung überleben, solange der Sauerstoffvorrat reicht und die Stromzufuhr nicht unterbrochen wird – denn dann würde schnell der Erfrierungstod drohen. Er machte jedoch auf ein weiteres Szenario aufmerksam, das zum Kontaktabbruch geführt haben könne: ein Leck in der Druckhülle des Boots. In diesem Fall sei die Prognose nicht gut, sagte der Meerestechnikexperte.

Schwierig wäre es auch, wenn das Tauchboot nicht mehr aus eigener Kraft vom Meeresboden aufsteigen könne. „Auch wenn das Tauchboot möglicherweise noch intakt ist, gibt es, wenn es tiefer als 200 Meter ist, nur sehr wenige Schiffe, die so tief vordringen können, und schon gar keine Taucher“, sagte Greig. „Die für die U-Boot-Rettung der Marine konzipierten Fahrzeuge können sicherlich nicht annähernd in die Tiefe der ‚Titanic‘ vordringen. Und selbst wenn sie es könnten, bezweifle ich sehr, dass sie an der Luke des Touristentauchboots festmachen könnten.“

Was Schiffswracks uns verraten könnten – wenn wir sie untersuchen würden Etwa drei Millionen Schiffswracks liegen auf dem Grund der Weltmeere. Sie sind wertvolle Zeitkapseln, die einen einmaligen Blick in die Vergangenheit erlauben. Doch um die Geheimnisse der Wracks zu bergen, muss man dem Klimawandel zuvorkommen – und Schatzsuchern.

Experte über Tauchboot: Technik wirkte „improvisiert“

Das größte Problem in der Tiefe ist der Wasserdruck: Er entspricht in 4000 Metern Tiefe dem 400-fachen Luftdruck. Für U-Boote bedeutet das, sie müssen pro Quadratzentimeter einem Gewicht von 0,42 Tonnen standhalten. Das verschollene Tauchboot „Titan“ besteht aus Titan und Kohlefaser und ist druckresistenter als die meisten U-Boote. Allerdings ist es auch mit deutlich weniger Technik ausgestattet. Nach Angaben von Ocean Gate verfügt das Tauchboot über Sensoren, die bei einer Druckveränderung rechtzeitig Warnung geben, um sicher an die Oberfläche zurückzukehren. Es gab in der Vergangenheit aber bereits Zweifel daran, wie sicher die Tauchboote des Privatunternehmens sind.

So hatte der britische Journalist David Pogue im vergangenen Jahr Einblicke in das Tauchboot von Ocean Gate erhalten. Wie Pogue daraufhin der BBC berichtete, funktioniert ein Nachrichtenaustausch per SMS, solange sich das Tauchboot direkt unter dem Mutter-Schiff befindet. GPS oder Radiofunk würden hingegen nicht funktionieren. Pogue sagte damals, dass das Tauchboot ebenfalls drei Stunden den Kontakt zum Mutter-U-Boot verloren hatte. Zudem hätten die Komponenten an Bord „improvisiert“ gewirkt, so sei das Boot mit einem „Xbox-Controller“ gelenkt worden, der Ballast bestehe zum Teil aus Schrott.

„Kein Back-up, keine Rettungskapsel“

Vor der Teilnahme an der Expedition habe man ihm eine Erklärung zu lesen gegeben, wonach das Tauchboot nicht von offizieller Stelle zugelassen sei und dass bei Teilnahme an der Expedition das Risiko für Verletzung, emotionales Trauma oder Tod bestehe. Falls das Boot eingeklemmt werde oder leckschlage, „gibt es kein Back-up, keine Rettungskapsel“, sagte er.

Auch ein weiterer ehemaliger Expeditionsteilnehmer sagte gegenüber der BBC, es sei bemerkenswert, wie einfach und rudimentär die Technik sei. Jeder sei sich der Gefahren der Operation bewusst gewesen. Die BBC hatte im vergangenen Jahr auch Filmaufnahmen aus dem Inneren eines Tauchboots veröffentlicht. Darin demonstrierte Ocean-Gate-CEO Stockton Rush die Technik: Neben der Gamepad-ähnlichen Steuerung gebe es dort „nur einen Knopf“. Gleichzeitig bestückte Ocean Gate die „Titan“ mit hochauflösenden Kameras und sogenannten Multibeam-Sonargeräten – also hochmodernen Geräten zur Vermessung des Meeresbodens. Damit sollen die Ocean-Gate-Expeditionen den Verfall der „Titanic“ erfassen und das Unterwasserökosystem erforschen, das oft bei Schiffshavarien entsteht.

Zur Besatzung des verschollenen Tauchboots gehört der Milliardär Hamish Harding, der zuvor bereits mit dem Unternehmen „Blue Origin“ von Jeff Bezos ins All geflogen war. Harding hält als „Abenteuertourist“ mehrere Guinness-Weltrekorde. So hatte er am bisher längsten Tauchgang im Marianengraben teilgenommen, dem tiefsten Ort der Erde. Ebenfalls an Bord befinden sich der pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood und sein 19 Jahre alter Sohn Suleman. Die weiteren zwei Besatzungsmitglieder sollen laut BBC „Titanic“-Experte Paul-Henir Nargeolet und Stockton Rush, der CEO von Ocean Gate, sein.

Das verschollene Boot beschäftigt mittlerweile auch die Politik: Die Außenminister Großbritanniens und der USA haben sich am Rande eines Treffens in London am Dienstag besorgt gezeigt. Der Brite James Cleverly sagte, die Gedanken seiner Regierung seien bei den Menschen, die sich in dem verschollenen Tauchboot befänden. Er hoffe, dass das Boot schnell gefunden werde und die Insassen zu ihren Angehörigen zurückkehren könnten. Sein amerikanischer Amtskollege Antony Blinken pflichtete ihm bei. In einer Mitteilung des britischen Außenministeriums hieß es, die Regierung stehe mit den Familien der drei vermissten Briten in Kontakt, ebenso mit den Behörden, die an der Suche vor Ort beteiligt seien.

Mit Material der AP und dpa

Hinweis: Der Journalist David Pogue hat auf Twitter präzisiert, dass er selbst nicht bei dem Tauchgang im vergangenen Jahr, bei dem es zu einem Kontaktabbruch kam, an Bord des Tauchbootes war. Wir haben den Text aktualisiert.