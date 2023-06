Waldbrand entdeckt: Was ist jetzt zu tun?

Sengende Sonne, ausgedörrter Boden: Die Gefahr von Wald- und anderen Vegetationsbränden ist derzeit in vielen Regionen Deutschlands besonders hoch. Der häufigste Brandverursacher ist der Mensch. Schon kleine Unachtsamkeiten wie eine achtlos weggeworfene Zigarette reichen aus, um ein Feuer in der Landschaft zu entfachen. Deshalb ist in Regionen mit einem hohen Waldbrandrisiko besondere Vorsicht und Wachsamkeit bei Ausflügen in die Natur geboten.

Doch was ist zu tun, wenn man beim Spaziergang im Wald doch plötzlich einen Brand entdeckt?

Erster Schritt: Den Notruf wählen

Wer unterwegs in der Natur Feuer oder Rauch bemerkt, sollte nicht zögern und schon beim Verdachtsfall auf einen Vegetationsbrand sofort die 112 anrufen, rät der Deutsche Feuerwehrverband. Denn je früher ein Brand entdeckt wird, desto besser sind die Chancen, ihn schnellstmöglich zu löschen und unter Kontrolle zu bringen.

Wichtig beim Notruf ist, eine möglichst genaue Orts- beziehungsweise Anfahrtsbeschreibung zu geben. Je besser die Standortangaben sind, umso schneller kann die Suche nach dem Feuer und die Brandbekämpfung beginnen. Idealerweise kann man auch gleich die GPS-Koordinaten nennen.

Wo finde ich meine GPS-Koordinaten?

Bei der Suche nach den GPS-Koordinaten kann das Handy helfen: Auf Android-Smartphones kann man dazu etwa Google Maps öffnen, sich vergewissern, dass GPS aktiv ist, und dann unten rechts auf das blaue, fadenkreuzartige Symbol tippen. Dann erscheinen die eigenen Standort-Koordinaten (dezimale Schreibweise) sofort in der Suchzeile.

Bei iPhones kann man ebenfalls über eine Karten-Anwendung gehen oder aber bei aktiviertem GPS die zu iOS gehörende Kompass-Apps öffnen, die die Koordinaten (geografische Schreibweise mit Grad, Minute, Sekunde) sofort anzeigt.

Eigene Löschversuche sind nicht immer möglich

Angst vor Kosten müssen Anruferinnen und Anrufer nicht haben. Wer in gutem Glauben einen Waldbrand meldet, erhält keine Rechnung oder Anzeige.

Das Feuer selbst zu löschen, kann mitunter gefährlich werden. Gerade wenn das Feuer zu groß ist, sollte man lieber keine Löschversuche starten, sondern sich in Sicherheit bringen. „Richtig und nachhaltig löschen ist schwierig ohne ausreichend Wasser und Werkzeug“, weiß Ulrich Cimolino, Vorsitzender des Arbeitskreises Waldbrand beim Deutschen Feuerwehrverband.

Auch für kleinere Waldbrände gilt: Erst die Feuerwehr anrufen, dann gegebenenfalls Löschversuche unternehmen. „Das kann ich mit Wasser machen, wenn ich Wasser habe“, sagt Cimolino. Oder man nimmt Äste mit Blättern und versucht, das Feuer auszustreichen, oder trampelt es mit festen Schuhen nieder. In jedem Fall sollte man dabei auf seine eigene Sicherheit achten.

Ist die Feuerwehr am Ziel angekommen, kann es für die Einsatzkräfte hilfreich sein, wenn sie von den Melderinnen und Meldern eingewiesen werden. Also: Wo ist das Feuer genau (wenn noch keine Rauchschwaden sichtbar sind)? Wie groß ist es? So kann die Feuerwehr den Brandherd schneller bekämpfen.

