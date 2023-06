Waldzustandsbericht: In diesen Ländern sterben besonders viele Bäume

Die Schweiz ist verschwunden – nicht wortwörtlich, sondern sinnbildlich. So groß war die Fläche tropischer Urwald, die im vergangenen Jahr zerstört wurde. Rund 4,1 Millionen Hektar. Zu diesem Ergebnis ist das World Resources Institute (WRI) in seinem alljährlichen Bericht zum Zustand der weltweiten Wälder gekommen. Damit sind zehn Prozent Waldfläche mehr vernichtet worden als im Vorjahr – damals waren es rund 3,75 Millionen Hektar. Nur 2016, 2017 und 2020 war die globale Zerstörung noch größer.

Dabei hatte sich die Weltgemeinschaft eigentlich vorgenommen, die Entwaldung zu stoppen. Bis 2030 sollten keine Wälder mehr zerstört werden, war die Vereinbarung, die die 145 Staaten bei der 26. Klimakonferenz in Glasgow Ende 2021 getroffen hatten. „Wir hatten gehofft, in den Daten ein erstes Signal dafür zu sehen, dass wir den Waldverlust überwinden würden“, sagte Frances Seymour vom WRI. „Aber dieses Signal sehen wir derzeit nicht.“ Im Gegenteil: In einigen Ländern hat die Entwaldung sogar zugenommen, darunter Ghana, Bolivien und Angola. „Wir scheinen dieses Problem nicht als den planetarischen Notfall anzugehen, den es wirklich darstellt.“

Größter Urwaldverlust in Südamerika und Afrika

Besonders stark gehen die tropische Urwälder in Brasilien und in der Demokratischen Republik Kongo zurück.

In Brasilien stieg die Rate des Waldverlustes zwischen 2021 und 2022 um 15 Prozent. Insgesamt wurden dort im vergangenen Jahr rund 1,8 Millionen Hektar Primärwald zerstört. Das sind 43 Prozent des weltweiten Gesamtverlustes. Nach wie vor ist besonders das Amazonasgebiet stark betroffen: So verzeichneten die Bundesstaaten Amazonas und Acre im vergangenen Jahr einen der höchsten Urwaldverluste aller Zeiten.

Schuld an dem Waldverlust ist nach Ansicht des WRI vor allem der Mensch. Seit Jahren finden im Amazonasgebiet beispielsweise großflächige Brandrodungen statt, bei denen Bäume zerstört und so landwirtschaftliche Flächen geschaffen werden. Besonders während der Amtszeit des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro nahm die Zahl der Brandrodungen zu, wie Satellitendaten zeigen. Mit Luiz Inácio Lula da Silva, der im Januar das Präsidentschaftsamt übernommen hat, könnte sich dieser Trend nun umkehren, hoffen die Forschenden.

In der Demokratischen Republik Kongo ist derweil mehr als eine halbe Million Hektar tropischer Urwald verloren gegangen. „Die Verringerung des Primärwaldverlustes in der Region bleibt eine Herausforderung“, erklärt das WRI. Kleinbäuerliche Landwirtschaft und die Holzkohleproduktion sorgen dafür, dass immer mehr Bäume verschwinden. Das Land steckt in einer Zwickmühle: Weil die Bevölkerung wächst und damit auch die Nachfrage nach Nahrung, braucht es mehr landwirtschaftliche Flächen. Gleichzeitig sind 81 Prozent der Bürgerinnen und Bürger so arm, dass sie keinen Strom haben. Holz stellt somit eine wichtige Form der Energiegewinnung dar. „Investitionen, um die Menschen aus der Armut zu befreien und die Abhängigkeit von einer ressourcenbasierten Wirtschaft zu verringern, sind dringend erforderlich“, mahnt das Institut.

Warum Wälder wichtig sind

Doch was bedeuten die Forschungsergebnisse jetzt? Reicht es, sie einfach zur Kenntnis zu nehmen und davon auszugehen, dass es im kommenden Jahr besser wird, der Wald sich wieder erholt? Oder sind sie ein Grund zur Sorge? Sind die Wälder in ernsthafter Gefahr?

Für Seymour ist die Antwort darauf klar: „Der Waldverlust ist alarmierend. Denn: Was im Wald passiert, bleibt nicht im Wald.“

Wälder sind für das Leben auf der Erde unverzichtbar. Das hat gleich mehrere Gründe: Sie bieten zum Beispiel Lebensräume für Tiere und Pflanzen; produzieren die Luft, die wir atmen, und reinigen sie von Schadstoffen wie Feinstaub; sie speichern Kohlenstoff und regulieren damit das Klima; sie filtern das Wasser im Boden und halten so das Grundwasser sauber; sie schützen den Boden vor Erosion; sie fördern unsere Gesundheit und liefern uns Rohstoffe. „Die Nützlichkeiten der Wälder sind sehr vielfältig“, erklärt Lukas Giessen, Professor für Tropische und Internationale Forstwirtschaft an der TU Dresden. „Diese beinhalten unter anderem ökonomische Nützlichkeiten, ökologische Werte, aber auch traditionelle spirituelle Aspekte. Diesen Vielklang darf man nicht außer Acht lassen.“

Waldverlust fördert globale Erwärmung

Geht es dem Wald schlecht, geht es auch dem Mensch schlecht. So sorgt der Waldverlust beispielsweise dafür, dass sich Krankheitserreger ausbreiten können. Tiere verlieren ihre Lebensräume, kommen Städten und Dörfern immer näher und bringen Viren und Bakterien mit, die für den Menschen gefährlich werden können. Auch auf das Klima wirkt sich der Waldverlust aus, denn Wälder interagieren mit der Atmosphäre. „Diese Interaktionen sind für gewöhnlich unsichtbar“, erklärt Seymour. Aber sie können spürbar werden: So stören die Abholzungen im Amazonasgebiet die Niederschlagsmuster und könnten mit Dürren in Bolivien zusammenhängen, vermutet die Forscherin.

Gleichzeitig gehen mit den Wäldern wichtige Kohlenstoffsenken verloren. Wird das Treibhausgas nicht von den Bäumen gespeichert, kann es in der Atmosphäre die Erderwärmung weiter beschleunigen. Durch die 2022 zerstörte Fläche an tropischem Urwald seien 2,7 Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid freigesetzt worden, das entspricht ungefähr den jährlichen Emissionen durch fossile Brennstoffe in Indien. „Die Abholzung der Wälder führt auch zu einem unmittelbaren Temperaturanstieg in den umliegenden Gebieten, der die durch den Treibhauseffekt allein verursachte Temperaturerhöhung verdoppelt“, merkt die WRI-Forscherin an.

Die fünf Treiber der Entwaldung

Nach Ansicht von Forstwissenschaftler Giessen sind es fünf Produkte, die die weltweite Entwaldung vorantreiben:

Rindfleisch Palmöl Soja (sowohl als menschliches Nahrungsmittel als auch als Futter zur Schweinemast) Kaffee Kakao

Die Rolle der Holzwirtschaft werde dabei überschätzt. „Die großflächigen Waldverluste in den Tropen kommen nicht daher, dass Leute dort Bäume abholzen, um sich daraus Häuser zu bauen“, stellt Giessen klar, „sondern daher, dass ich zum Beispiel jeden Tag mehrere Tassen Kaffee trinken kann – zu einem lächerlich niedrigen Preis, der es nicht erlaubt, Waldlandschaften nachhaltig zu bewirtschaften.“ Dass die Staaten es schaffen, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen, daran hat der Forscher seine Zweifel. „Ich gehe davon aus, dass viele der international formulierten Umweltziele eigentlich nicht dafür gemacht wurden, um eingehalten zu werden.“

Nicht überall gehen Wälder verloren

Es gibt jedoch auch erfreuliche Entwicklungen im Bericht des WRI: Denn nicht überall hat sich das Waldsterben fortgesetzt. In Indonesien ging zum Beispiel der Verlust von tropischem Urwald um 64 Prozent zurück. In Costa Rica gab es einen Rückgang von 63 Prozent, in China von 60 Prozent, gefolgt von Malaysia mit 57 Prozent.

Die entscheidende Frage ist: Ist diese Entwicklung von Dauer?

Es wäre zu hoffen. Denn bisher zeichnet sich ab, dass die Länder bei der Erfüllung ihres 2030-Ziels „weit vom Weg abgekommen“ sind, so formulierte es Rod Taylor, Globaler Direktor des Waldprogramms des WRI. In 2022 lag die weltweite Entwaldung um mehr als eine Million Hektar über dem Niveau, das es bräuchte, um das Ziel zu erreichen. Laut Taylor müsste die Entwaldungsrate jedes Jahr eigentlich um zehn Prozent zurückgehen.

So geht es den Wäldern in Deutschland

Dass Wälder sterben, ist wohlgemerkt nicht nur ein Phänomen der Tropen – wenngleich das Ausmaß dort weitaus größer ist. Auch etwa in Deutschland sind vielerorts Wälder geschwächt und beschädigt. Von rund 9700 Bäumen wiesen 35 Prozent im vergangenen Jahr eine deutliche Kronenverlichtung auf, wie die jüngste Waldzustandserhebung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zeigt. Eine Warnstufe verhängte das Ministerium für 44 Prozent der Bäume. Damit blieb der Kronenzustand unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

„Insgesamt befinden sich die Schäden weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und haben sich je nach Baumart im Vergleich zum Vorjahr gar nicht oder nur sehr geringfügig verändert“, resümiert die Behörde. Das Problem im vergangenen Jahr waren vor allem die hohen Temperaturen und die Trockenheit. Die nassen Monate Februar und September hätten das Wasserdefizit des Sommers nicht kompensieren können, heißt es im Bericht. Besonders die Fichten in Deutschland haben gelitten. Bei ihnen waren die Absterberaten am größten und die Baumkronen am kahlsten.

Globaler Waldverlust gesunken

Außerhalb der Tropen zerstören neben der Trockenheit vor allem Brände die Wälder. 2021 war beispielsweise eine besondere Feuersaison. Damals verbrannten weltweit etwa 9,34 Millionen Hektar Wald, wie Daten von Global Forest Watch verdeutlichen. Das vergangene Jahr war wieder etwas ruhiger: Die Brandschäden nahmen um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ab.

Das macht sich beim globalen Gesamtverlust an Waldbeständen bemerkbar. Dieser ging um zehn Prozent zurück. Russland trug dabei am stärkstem zum Rückgang der Waldverluste bei.

Ein Grund zur Entspannung ist jedoch auch das nicht. Die borealen und gemäßigten Wälder müssen genauso wie die tropischen Urwälder besser geschützt werden, vor allem vor Bränden, die meist menschgemacht sind, aber auch durch den Klimawandel begünstigt werden. Denn: „Der Schutz der Wälder ist nach wie vor eines der wirksamsten Mittel, um den globalen Klimawandel einzudämmen und die Menschen und die biologische Vielfalt, die von ihnen abhängen, zu schützen“, fasst es das WRI zusammen. „Aber die Zeit läuft ab.“