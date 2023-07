Warnung vor schlechter Luftqualität: Saharastaub breitet sich über Spanien aus

Die „Batterien“ vom Meeresgrund

Tiefseebergbau: Konzern will Manganknollen abbauen – aber warum?

Der kanadische Konzern The Metals Company will Manganknollen in der Tiefsee abbauen. Er sieht die Knollen als wichtige Rohstoffquelle an – doch es gibt ein Problem: Ihr Abbau könnte dem marinen Ökosystem nachhaltig schaden.