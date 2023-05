Warum die Mondfinsternis am 5. Mai kaum zu erkennen sein wird

In der Nacht zum 6. Mai ist es wieder so weit: Die nächste Mondfinsternis steht an. Allerdings handelt es sich um eine sogenannte Halbschattenfinsternis. Die ist, anders als die totale Mondfinsternis, kaum zu erkennen. Woran das liegt und wo die Chancen am höchsten sind, trotzdem etwas zu sehen, auf einen Blick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alles über die Mondfinsternis am 5. Mai







Was ist eine Halbschattenfinsternis?

Bei einer Mondfinsternis schiebt sich die Erde zwischen Sonne und Vollmond. Der Schatten, den die Erde dabei wirft, verdunkelt den Mond. Bei einer totalen Mondfinsternis liegt der Mond im Kernschatten, also dem dunkelsten Teil des Schattens. Die Linie zwischen Sonne, Mond und Erde ist gerade. Bei einer partiellen Mondfinsternis ist die Linie in der Sonne, Erde und Mond zueinander liegen nicht ganz gerade. Das bedeutet, der Kernschatten fällt nur zum Teil von auf den Mond und verdunkelt diesen dementsprechend nur teilweise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Halbschattenfinsternis am 5. Mai liegt der Mond zwar nahezu vollständig im Schatten der Erde – jedoch nur im Halbschatten. Das ist der Teil des Schattens, der am hellsten ist. Der Kernschatten der Erde, also der tiefdunkle Teil, fällt am Mond vorbei ins Weltall. Der Mond ist bei einer Halbschattenfinsternis also nicht deutlich dunkler als sonst. Es scheint mehr so, als würde ein leichter Grauschleier darüber liegen. Wer nicht genau hinsieht, kann das Phänomen also schnell übersehen.

Wie kann ich trotzdem was von der Finsternis sehen?

Die Halbschattenfinsternis beginnt um 17.14 Uhr, um 19.22 Uhr hat sie ihren Höhepunkt erreicht. Und da liegt schon das erste Problem: Der Mond geht allerdings erst um 20.34 Uhr (München) oder 20.42 Uhr (Berlin) auf. Wirklich finster ist es dann noch nicht. Und um 21.31 Uhr ist die Halbschattenfinsternis auch schon wieder vorüber.

Wer die Finsternis sehen will, für den stehen die Chancen zwischen 21.00 und 21.30 Uhr am besten. Hier gilt: Je dunkler es wird, desto besser kann man etwas erkennen. In Städten ist es dazu durch die vielen Lichter tendenziell eher schwieriger als auf dem Land.

Gibt es Aliens – und sind sie schon hier? Sind wir wirklich allein im Universum? Davon ist kaum noch jemand in der Wissenschaft überzeugt: Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Menschheit nur eine von vielen intelligenten Zivilisationen ist. Einzelne Forschende gehen gar davon aus, dass Außerirdische schon in unserem Sonnensystem waren. Doch Beweise gibt es nicht. Jetzt lesen (+)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann ist die nächste Finsternis, die man wirklich gut sehen kann?

Besser stehen die Chancen bei der nächsten Mondfinsternis am 28. Oktober 2023. Dann kommt es zu einer partiellen Finsternis. Los geht‘s gegen 20 Uhr mit einer Halbschattenfinsternis, die sich aber ausweitet bis die Verdunkelung um 22.14 Uhr (Ortszeit Hannover) ihren Höhepunkt erreicht. Erst gegen 0.26 Uhr ist die Finsternis zu Ende.