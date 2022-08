Um die schöne Kleopatra VII., die letzte Pharaonin Ägyptens, ranken sich zahlreiche Geschichten. Ihr Mythos hat bis heute wenige an Strahlkraft verloren. Warum eigentlich?

Kleopatra gilt als eine der vermeintlich stärksten, schönsten und geheimnisvollsten Frauen der Antike. Sie umgibt ein Mythos, der bis heute wenig an Strahlkraft verloren hat. Seife mit Eselsmilch wird in ihrem Namen verkauft. Beautysalons werben mit Kleopatra-Anwendungen. Influencerinnen zeigen sich im Milchbad und nutzen dabei den Hashtag #Cleopatra. Mit dieser dezenten Geschichtsklitterung sind sie in bester Tradition. Die Comicgallier Asterix und Obelix verlieben sich in ihre wunderschön spitze Nase. In den Sandalenfilmen der Sechzigerjahre hat sie ihre großen Momente. Hollywoodikone Liz Taylor verkörpert eindrucksvoll die Herrscherin als wunderschöne, kluge und mächtige Frau. Und William Shakespeare arbeitete sich ebenso an ihr ab wie antike Autoren wie Plutarch oder Cassius Dio.

„Es gibt kaum zeitgenössische Primärquellen über Kleopatra. Auch ihr Grab wurde bisher nicht gefunden. Umso leichter fällt es, ihr ohne Frage turbulentes Leben mit eigenen Interpretationen und Erzählungen zu füllen“, sagt Christiane Kunst, Althistorikerin an der Universität Osnabrück. Oder etwas überspitzt ausgedrückt: Ein früher Tod, ein Leben voll mit Betrug und Intrigen, dazu vermeintliche Liebschaften mit den mächtigsten Männern ihrer Zeit – all das erfüllt bis heute alle Kriterien einer super Klatschstory. „Das Bad in Milch oder der Selbstmord durch einen Schlangenbiss sind vermutlich falsch. Auch das wunderschöne Antlitz oder die erotische Anziehungskraft lässt sich historisch kaum belegen“, sagt Kunst.