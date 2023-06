Warum ich mir mehr Verbote wünsche

Neulich war ich zu spät und zu lange mit meinem jüngsten Kind unterwegs – der Einkauf hatte sich nicht mehr vermeiden lassen. Die Stimmung hielt dennoch erstaunlich gut. Bis wir die Heimfahrt antreten wollten.

Wie so manche kleine Kinder mag auch meine jüngste Tochter nicht immer im Kindersitz angeschnallt werden, egal ob im Auto oder auf dem Fahrrad. (Das ist eine Untertreibung. Sie schreit Zeter und Mordio.) Aber es ist sicherer so, das sagt der ADAC, man kann es selbst in Crash-Test-Videos sehen, und auch wenn man von der notwendigen Sicherheit eines Kindersitzes nicht überzeugt ist: Es ist unter keinen Umständen erlaubt, sein Kind ohne Kindersitz zu transportieren. Verboten!

Verbote dienen dem Schutz

Und das ist gut so. Nicht nur, weil es natürlich dem Schutz der Kinder dient, sondern weil es auch uns Eltern das Leben erleichtert. Denn wenn meine Tochter sich wie ein wild gewordener Oktopus aufbäumt und schreiend probiert, dem Kindersitz zu entkommen, hilft mir das Verbot als Elternteil dabei, durchzuatmen und klar anzukündigen: „Ich sehe, dass du nicht in den Sitz möchtest. Trotzdem musst du angeschnallt werden, damit wir nach Hause fahren können.“ Punkt. So einfach ist das.

Auch unser Erwachsenenalltag ist voll von Verboten, Restriktionen, Dekreten, Neins: Ich muss mich anschnallen, darf nicht bei Rot über die Ampel gehen, darf die brütende Stockente auf meinem Balkon nicht stören, meine Kinder dürfen nicht einfach so der Schule fern bleiben …

Viele dieser Verbote bemerken wir schon gar nicht mehr – so selbstverständlich sind sie geworden. Man denke nur an das Rauchverbot. Es ist natürlich, dass wir an einem Ort, wo so viele Menschen zusammenleben, Regeln und Verbote brauchen. Sie dienen zum Schutz, ja. Aber gleichzeitig sind sie eben eine Erleichterung, um nicht ständig neu recherchieren und austarieren zu müssen, was denn jetzt die richtige Entscheidung für ein gutes gemeinsames Miteinander ist.

Es tut auch gar nicht weh

Deshalb wünsche ich mir sogar mehr Verbote – gerade wenn es um den Klimaschutz geht. In Frankreich gilt für die kommenden drei Jahre ein Flugverbot auf drei Inlandsstrecken, es betrifft zum Beispiel Linienflüge von Bordeaux nach Paris. Auf den ersten Blick eine deutliche Einschränkung der individuellen Mobilität. Doch gleichzeitig wird darauf geachtet, das Reisen auf dieser Strecke in 2,5 Stunden verlässlich mit dem Zug zu ermöglichen, und diesen so fahren zu lassen, dass Passagiere dennoch acht Stunden vor Ort sein können. Wie schön wäre das in Deutschland für manche Strecken! Es würde klimabewusste Mobilität sehr viel einfacher machen.

Auch am Beispiel des EU-Einwegplastik-Verbots kann man sehen, wie wirkungsvoll es sein kann, sich für ein Verbot zu entscheiden. Denn seitdem wird verstärkt über Alternativen nachgedacht, der Einsatz von Kunststoff grundsätzlich stärker hinterfragt. Und ich als Verbraucherin habe plötzlich viel mehr Möglichkeiten als vorher, meinen Mehrwegkaffeebecher einzusetzen.

Insofern sind Verbote (quasi) wie dornige Chancen – für uns alle. Sie befreien. Und sie tun auch gar nicht weh. Genauso wie das Anschnallen im Kindersitz.

Insa Thiele-Eich ist Meteorologin und forscht an der Universität Bonn an den Zusammen­hängen zwischen Klimawandel und Gesundheit. Seit 2017 trainiert sie im Rahmen der Initiative „Die Astronautin“ als Wissenschaftsastronautin für eine zweiwöchige Mission auf der Internationalen Raumstation – und wäre damit die erste deutsche Frau im All. Sie ist Mitglied im Stadtrat von Königswinter für die Königswinterer Wählerinitiative. Hier schreibt sie alle zwei Wochen über Raumfahrt, den Klimawandel und die faszinierende Welt der Wissenschaft.