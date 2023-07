﻿Warum manche Menschen besonderer als andere sein wollen

„Irgendwann habe ich mich gefragt, warum ich eigentlich ein ausgefallenes Schlangenprintjackett besitze oder so ein auffälliges Auto fahre“, sagt Hans-Peter Erb. Die Antwort darauf fand der Sozialpsychologe ohne lange Recherche. Es liegt an dieser einen Persönlichkeitseigenschaft, die – so weiß er heute – bei ihm stärker ausgeprägt ist als bei anderen: dem Bedürfnis nach Einzigartigkeit.

Seit den 1970er-Jahren ist das Gegenstand der psychologischen Forschung. Need for Uniqueness, kurz NfU, ist „das Streben eines Individuums nach Andersartigkeit im Vergleich zu anderen“. Anders sein zu wollen, heißt aber nicht, dass man um jeden Preis auffallen will.

Mehr als 0815

Denn das gesteigerte Bedürfnis nach Einzigartigkeit leben Menschen auf zwei unterschiedliche Weisen aus: Die einen privater, die anderen offensichtlicher. „Manchen reicht es, wenn etwa auf die Innenseite des Jacketts die eigenen Initialen gestickt sind“, sagt Hans-Peter Erb, der als Professor für Sozial­psychologie an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg arbeitet. Andere wollen ihre Einzigartigkeit stärker nach außen tragen. Sie färben sich also ihre Haare gelb-grün, tragen eine lila gepunktete Brille oder das ausgefallene Jackett in Schlangenoptik wie Erb selbst: „Dahinter steckt häufig der Gedanke: Andere sollen sehen, dass ich nicht der 0815-Typ, Max Mustermann oder Otto Normalverbraucher bin.“

Darum geht es nämlich auch beim Bedürfnis nach Einzigartigkeit: ein besonderes Konsumverhalten. Individuell angepasste, seltene oder sehr auffällige Produkte landen häufiger im Warenkorb der Menschen, denen Einzigartigkeit wichtig ist. Und auch die Werbung macht sich das zunutze. „Sei etwas Besonderes – kauf unser Produkt!“, vermitteln viele Werbespots. Aber nicht nur über Kleidung, einen ungewöhnlichen Sprachstil oder das Konsumverhalten kann sich die Sehnsucht nach dem Besonderen bemerkbar machen.

Ausgefallene Kleidung, personalisierte Produkte, Tattoos und Piercings

Eine größere Risikofreude und ein stärkerer Selbstwert hängen laut Psychologinnen und Psychologen ebenfalls mit einem höheren Bedürfnis nach Einzigartigkeit zusammen. Außerdem sind diese Menschen meist extravertierter, weniger neurotisch und offener für neue Erfahrungen als andere. Bei Menschen mit diesem Hang zum Besonderen landet wohl seltener Currywurst mit Pommes auf dem Teller. „Wahrscheinlich probieren sie eher das neue syrische Restaurant um die Ecke aus“, so Erb.

Viele Tattoos und Piercings zu haben oder körperlich extreme Veränderungen vorzunehmen, deutet auch auf ein höheres Bedürfnis nach Einzigartigkeit hin, wie eine andere Studie ergab. Und noch eine spannende Erkenntnis hatten Erb und sein Forschungsteam: Wer besonders einzigartig sein will, hat meist eine größere Unterschrift – natürlich bereinigt um die Gesamtlänge des Namens.

Das Bedürfnis nach Einzigartigkeit kann auch ein Zustand sein, der in verschiedenen Situationen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. „Wenn Soldaten zum Beispiel Uniform tragen, dann ist das gemessene Bedürfnis nach Einzigartigkeit meist größer, als wenn sie normale Straßenkleidung tragen“, sagt Hans-Peter Erb.

Man eckt oft an, gerade wenn es um Meinungen, Einstellungen und Werte geht. Hans-Peter Erb, Sozialpsychologe

Aber das Streben nach dem Besonderen ist nicht nur rosig: Die soziale Verträglichkeit fällt bei diesen Personen oft geringer aus als bei anderen. „Man eckt oft an, gerade wenn es um Meinungen, Einstellungen und Werte geht“, sagt Erb. Menschen mit einem hohen Bedürfnis nach Einzigartigkeit vertreten ihre Meinung eher rücksichtslos – und sie schließen sich öfter Mindermeinungen an. „Dadurch können sie ihre Einzigartigkeit demonstrieren“, sagt Erb. Auch mit Regeln sehen sie es oft etwas lockerer. Mehrere Studien zeigen außerdem: Menschen, die Verschwörungserzählungen glauben, haben ein höheres Bedürfnis nach Einzigartigkeit als Menschen, die das nicht tun.

Die Welt wird individualistischer – und auch egoistischer?

Ein steigendes Bedürfnis nach Einzigartigkeit deutet auch auf zunehmenden Individualismus hin. Seit 1960 hat der weltweit um etwa 12 Prozent zugenommen, fanden Forschende heraus. Mit Individualismus ist eine grundlegende Haltung gemeint, die den Wert einer Einzelperson über den einer Gruppe stellt. Um das zu messen, nehmen Forschende nicht nur das Bedürfnis nach Einzigartigkeit in den Blick. Dass Eltern ihren Kindern häufiger ungewöhnliche Vornamen geben und immer mehr Menschen sich scheiden lassen, bringen sie ebenfalls mit Individualismus in Verbindung.

So gelten Staaten wie die USA, Großbritannien, die Niederlande, Belgien oder Dänemark als individualistisch. Dem gegenüber stehen kollektivistische Kulturen, in denen Gruppenzugehörigkeit, Familiensinn und das Kollektiv einen höheren Stellenwert haben als die Selbstverwirklichung Einzelner. Weite Teile Asiens, Südamerikas, viele afrikanische und arabische Länder sind kollektivistisch. Doch einige Studien zeigen, dass auch traditionell kollektivistische Kulturen höhere Individualismuswerte erzielen. Besteht die Welt bald nur noch aus egozentrischen Menschen, die sich für etwas ganz Besonderes halten?

Was der zunehmende Individualismus für Einzelpersonen und ganze Gesellschaften bedeutet, ist auch Forschenden nicht ganz klar. Einerseits erzielen individualistische Personen höhere Bildungsabschlüsse, bilden sich stärker weiter, verdienen höhere Löhne und sind seltener arbeitslos. Gleichzeitig erleben individualistische Menschen aber weniger soziale Unterstützung sowie mehr Konkurrenzdenken und Vergleiche mit anderen, was sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken kann. Das Vorurteil, dass individualistische Menschen sich zwangsläufig weniger für das Wohlbefinden anderer interessieren, stimmt aber nicht.

Wir sind doch alle ein bisschen Lady Gaga

„Nur weil manche Menschen ein hohes Bedürfnis nach Einzigartigkeit haben, heißt das nicht, dass sie sich automatisch egoistischer verhalten als andere“, sagt auch Erb. Dass der Zeitgeist insbesondere in westlichen Kulturen stark in Richtung Individualismus und Einzigartigkeit geht, beunruhigt ihn deshalb wenig.

Er verteidigt die kleine Lady Gaga, die in vielen Menschen steckt. „Einzigartig sind wirklich wir alle“, sagt Erb. „Menschen unterscheiden sich eben darin, welche Bedeutung sie der eigenen Einzigartigkeit zuschreiben –­ und wie stark sie diese nach außen tragen wollen.“