﻿Warum wir manchmal ganz hoch – und manchmal ganz tief sprechen

Bridget Jones und ihr Geliebter treffen sich im Flur des Verlags, in dem beide arbeiten. Sie hat den festen Vorsatz gefasst, sich nicht mehr auf ihn einzulassen, da er sie respektlos behandelt. Und doch hat sie weiterhin Gefühle für ihn. Er beugt sich zu ihr hinüber und fragt, was sie am Abend vorhat. „Bisher noch nichts“, haucht sie ihm mit hoher Stimme entgegen. Die Hauptfigur in „Schokolade zum Frühstück“ spricht normalerweise mit tieferer Stimme. Ist die Szene übertrieben?

Die Forschung zeigt: Nein, das ist sie keinesfalls. Die Stimme reagiert auf Situationen und Gefühle. Sogar Rollenmuster, die tief in unserer Gesellschaft verankert sind, verändern, in welcher Tonhöhe Menschen sprechen.

Eine psychologische Studie aus dem Jahr 2018 untersuchte, wie Männer und Frauen ihre Stimme auf Dates verändern. Die Teilnehmenden änderten die Höhe ihrer Stimme deutlich, allerdings anders als vermutet. Psychologin Katarzyna Pisanski beobachtete mit ihrem Team 30 Menschen bei einer echten Speed-Dating-Veranstaltung. Die Dates waren ausschließlich heterosexuelle, fanden also nur zwischen Männern und Frauen statt. Im Anschluss an jedes Date konnten die Teilnehmenden angeben, ob sie ein zweites Treffen mit dem Menschen wollen.

Grundsätzlich veränderten sie nur ihre Stimme, wenn sie mit einer Person sprachen, die sie wiedersehen wollten. Frauen senkten oder erhöhten ihre Sprechstimme, je nachdem, wie beliebt der Datingpartner bei anderen Frauen war. Sie sprachen mit höherer Stimme, wenn sie einen Mann trafen, der bei anderen Teilnehmenden unbeliebt war. Mit tiefere Stimme sprachen sie hingegen, wenn sie einen Mann dateten, der allgemein begehrt war.

Die Studie zeigt vor allem, wie kompliziert die Stimme ist und wie empfindlich Sprechende auf ihre Umwelt reagieren. Alle Menschen flirten in anderen Tonlagen, als sie sonst sprechen würden. In welcher Höhe genau, hängt jedoch vom Gesprächspartner bzw. der Gesprächspartnerin ab und wie sehr sie von anderen Menschen begehrt wird.

Bridget Jones spricht aus Erfahrung mit hoher Stimme

Stimmcoachin Christine Kugler kennt solche Veränderungen der Tonlage sehr gut. Warum passiert das beim Flirten? „Menschen verändern ihre Stimme gegenüber Personen, die sie attraktiv finden, aufgrund von bewährten Mustern, Hörgewohnheiten und einem Bewusstsein dafür, was das Gegenüber wahrscheinlich anziehend findet“, so Kugler. Sprechen Menschen zum Beispiel mit behauchter Stimme und merken dass andere es sexy finden, werden sie es auch in Zukunft beim Flirten tun. Aber auch, wie Moderatorinnen und Schauspieler sprechen, beeinflusst, wie die Mehrheit der Menschen spricht. Die Kardashians sprechen zum Beispiel mit knarrender Stimme und manche Fans der Serie imitieren die Tonlage. Menschen verändern ihre Tonlage in der Regel unbewusst.

Eine Frau spricht dann also zum Beispiel mit besonders tiefer Stimme auf einem Date, weil sie gemerkt hat, dass viele Menschen es als anziehend empfinden. Außerdem gibt es vielleicht Schauspielerinnen, die in ähnlicher Höhe sprechen, und sie glaubt, dass ihr Gesprächspartner die Tonlage gut findet. Aber auch ihre Gefühle gegenüber ihrem Date beeinflussen ihre Stimme.

„Thermometer für die innere Befindlichkeit“

Denn Stimmbänder, Kehlkopf und Mund reagieren empfindlich auf Emotionen. „Die Stimme ist oftmals wie ein Thermometer für die innere Befindlichkeit“, so Kugler. Mit ihren Klienten und Klientinnen spricht sie deshalb viel über persönliche Themen. „Wer verändern möchte, wie er oder sie spricht, muss die eigenen Gedanken und Emotionen verändern“, erklärt sie. Verspannungen verhindern zum Beispiel, dass die Stimmbänder gut schwingen können und einen tragfähigen Klang erzeugen. Aufregung sorgt bei vielen Menschen dafür, dass die Stimme in die Höhe schießt. Entspannte Stimmen klingen hingegen tiefer und voller.

Neben spontanen Gefühlen wirken auch Rollenmuster auf die Stimme. Viele Menschen sprechen zum Beispiel im Job in einer ganz anderen Tonlage, als zu Hause. „Auf der Arbeit müssen sie sich vielleicht durchsetzen und sprechen lauter, während sie sich in der Familie entspannen können und die Stimme senken“, sagt Stimmcoach Kugler. Die lautere Stimme entspricht dann eher der Rolle, die Menschen im Job einnehmen.

Ein weiteres Beispiel sind Eltern, die mit ihren kleinen Kindern besonders hoch sprechen. Zusätzlich wiederholen sie einzelne Wörter sehr häufig und betonen die Silben extrem. Forschende des Max-Planck-Instituts fanden heraus, dass Babys und Kleinkinder besonders gut auf solche Sprechstimmen reagieren. Indem Eltern unbewusst ihre Stimme auf ihre Kinder abstimmen, unterstützen sie also deren Sprachentwicklung. Expertinnen und Experten nennen solche Phänomene „attributionsgerechtes Sprechen“. Sprechende passen ihre Stimme an ihre eigene Rolle und die jeweilige Situation an.

Der Bonus der tiefen Stimme

Welche Rollen Männer und Frauen einnehmen, hat sich in den letzten 100 Jahren drastisch gewandelt. Das hat offenbar auch die weiblichen Stimmen verändert, wie der Leipziger Stimmforscher Michael Fuchs und sein Team 2018 herausfanden. In medizinischen Lehrbüchern stand bis dahin, dass Frauenstimmen im Schnitt eine Oktave höher als Männerstimmen seien. Demnach haben Frauenstimmen im Schnitt eine Frequenz von 220 Hertz und Männerstimmen von 110. Doch die von Fuchs untersuchten Frauen sprachen im Mittel mit einer deutlich tieferen Stimme, als Fachbücher es angaben. „Der Abstand zwischen Männerstimmen und Frauenstimmen hat sich praktisch halbiert“, erklärt der Forscher. Zuerst glaubten die Wissenschaftler an einen Messfehler, dann an eine Zunahme von Raucherinnen. Tabakrauch verursacht nämlich chronische Entzündungen, die zu einer tieferen Stimme führen. Doch „Schuld“ war die Emanzipation.

Frauen haben immer noch den gleichen Stimmumfang, wie noch vor einiger Zeit. Eine durchschnittliche 30‑Jährige kann also heute noch genau so hoch und tief sprechen, wie ihre Mutter, Oma und Urgroßmutter es konnten. Doch Frauen benutzen ihre Stimme anders als noch vor mehreren Jahrzehnten. In bestimmten Rollen haben sie nämlich einen Vorteil davon, tiefer zu sprechen. Die Gründe dafür gehen laut Fuchs bis weit in die Menschheits­geschichte zurück.

Die „Eiserne Lady“ trainierte ihre Stimme bewusst

Eine tiefe Stimme deute evolutionär auf einen großen und starken Körper hin. Deswegen empfinden auch heute noch die meisten Menschen tiefe Stimmen als vertrauenswürdiger. Zuhörende glauben zum Beispiel eher, dass das Gesagte korrekt ist, wenn Sprechende eine tiefe Stimme haben. Frauen reden also mit tieferer Stimme, weil sie merken, dass sie dann von ihrem Umfeld ernster genommen werden. Fuchs und sein Team konnten die tieferen Sprechstimmen allerdings erst ab einem Alter von 25 Jahren bei Frauen feststellen. Grund dafür sei, dass sie ab diesem Zeitpunkt oft Aufgaben übernehmen, bei denen sie mit ihrer Stimme leiten müssen. Das können zum Beispiel Berufe sein, in denen viel gesprochen wird, oder auch Führungspositionen. Die allermeisten Frauen senken ihre Stimme unbewusst, so wie Menschen auch unbewusst auf Emotionen und Gesprächspartner reagieren.

Manche wollen den Bonus der tiefen Stimme aber auch bewusst für sich einsetzen. Das wohl prominenteste Beispiel ist die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher. Nachdem ein Parteikollege sich über ihre damals noch schrille Stimme beschwerte, nahm sie Sprechunterricht und entwickelte so ihren typischen autoritären Tonfall.