Was heißt „NPC“? Das ist mit dem Jugendwort gemeint

Es darf wieder gewählt werden: Der Langenscheidt-Verlag hat zehn Begriffe zur Auswahl für das Jugendwort 2023 veröffentlicht. Während „Digga(h), „yolo“ oder „Kerl*in“ noch bekannt sein dürften, sorgen andere Begrifflichkeiten wie etwa „NPC“, „Rizz“ oder „Side eye“ bei manch einem für Irritation. Wir klären auf, was dahintersteckt.

Was bedeutet „NPC“?

„NPC“ steht für „Non-Playable Character“, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „nicht spielbarer Charakter“. In Videospielen und in der Gaming-Kultur bezieht sich dieser Begriff auf Figuren oder Charaktere, die vom Computer gesteuert werden und nicht von einem menschlichen Spieler. NPCs interagieren typischerweise mit dem Spieler oder der Spielerin, indem sie Dialoge führen, Informationen geben, Aufgaben erteilen oder zur Story beitragen. Häufig handelt es sich auch um Figuren, die im Hintergrund herumlaufen und die Welt auf diese Weise lebendiger erscheinen lassen sollen.

„NPC“ in der Jugendsprache

In den letzten Jahren hat sich der Begriff „NPC“ auch außerhalb des Gaming-Kontextes verbreitet. Er wird oft verwendet, um auf Menschen hinzuweisen, die offenbar unkritisch Meinungen oder Ansichten anderer übernehmen, ohne eigenständig zu denken oder sich mit anderen Sichtweisen auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang wird „NPC“ manchmal als abwertender Ausdruck verwendet, um jemanden als einfallslos oder gleichförmig zu beschreiben.

„NPC“-Challenge auf Tiktok

Auf Tiktok geht der Begriff derzeit mit der „NPC-Challenge“ viral. Dabei benehmen sich Userinnen und User, als würden sie ausschließlich von den Interaktionen ihrer Zuschauenden kontrolliert. Besonders prominent hat die Streamerin „PinkyDoll“ den Trend werden lassen, die auf Streamspenden ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer reagiert, indem sie bei einem bestimmten Emoji stets denselben Satz sagt oder eine bestimmte Aktion ausübt.

Der Begriff „NPC“ als Meme

Etabliert hat sich der NPC-Begriff auch als Meme, dabei handelt es sich um eine abgewandelte Form des „Wojak“-Memes, auch als „NPC Wojak“ bezeichnet. Der Gesichtsausdruck wirkt dabei besonders emotionslos.

Das Gegenteil vom „Main Character“

Ganz anders als der „NPC“ ist hingegen der sogenannte „Main Character“ beziehungsweise das „Main Character Syndrom“. Beides findet in der Jugendsprache und im Speziellen in sozialen Medien wie Twitter, Youtube oder Tiktok Verwendung. Das „Main Character Syndrom“ ist ein Begriff, der humorvoll in der Jugendsprache verwendet wird, um auf eine Einstellung oder Verhaltensweise hinzuweisen, bei der jemand sich selbst in den Mittelpunkt stellt oder sich so verhält, als wäre er der Hauptcharakter in seinem eigenen Leben oder in einer Situation. Es bezieht sich oft auf Menschen, die übermäßig selbstbezogen, selbstverliebt oder egozentrisch handeln.

Diese Bezeichnung spielt auf die Idee an, dass der Hauptcharakter in Geschichten und Medien oft die meiste Aufmerksamkeit erhält und im Mittelpunkt der Handlung steht. In ähnlicher Weise kann jemand, der unter dem „Main Character Syndrom“ leidet, dazu neigen, ständig nach Aufmerksamkeit zu suchen, sich als besonders wichtig anzusehen oder sich in allen Situationen in den Vordergrund zu drängen.