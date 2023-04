Den Earth Day gibt es schon seit mehr als 50 Jahren. Anfangs noch auf die USA beschränkt, gibt es mittlerweile weltweit Aktionen. Welchen Hintergrund hat das Event und wer hat es ins Leben gerufen? Alle wichtigen Informationen im Überblick.

Was ist der Earth Day?

Der Earth Day findet jedes Jahr am 22. April statt. An dem Tag machen viele Vereine und Organisationen auf den Klimawandel und Umweltzerstörung aufmerksam und werben dafür, die Natur stärker wertzuschätzen. Den Earth Day gibt es in den USA seit den 1970er-Jahren. Dort wird er vor allem an Universitäten und Colleges mit zahlreichen Aktionen gefeiert.

Warum ist heute Earth Day?

Der US-Senator Gaylard begründete den Earth Day vor mehr als 50 Jahren. Inspiriert von den zahlreichen Protesten gegen den Vietnam-Krieg wollte er eine vergleichbare Bewegung zum Schutz der Umwelt starten. Seiner Meinung nach wurde das Thema nicht ausreichend von Politikerinnen und Politikern beachtet, bewege aber viel mehr Menschen, als öffentlich sichtbar war, wie er in einem US-Magazin schrieb.

Im Jahr 1970 plante er deshalb die erste Earth-Day-Demonstration. Das Interesse war so groß, dass es statt einer Veranstaltung viele gab. Im gesamten Land machten vor allem Studentinnen und Studenten mit Versammlungen und Protesten auf die Gefährdung der Umwelt aufmerksam. Wieso Gaylard den 22. April auswählte, ist unklar.

Was macht man am Earth Day?

In mehr als 160 Ländern gibt es am Earth Day Aktionen zum Umweltschutz. In vielen Städten sammeln Menschen Müll und organisieren Ausstellungen oder Führungen durch Naturschutzgebiete. Die Veranstaltungen sind sehr vielfältig. Der deutsche Earth-Day-Zusammenschluss will an dem Tag vor allem Menschen zum Thema bilden und über Natur und Umwelt informieren.

Wie ist das Motto des Earth Days 2023?

Das Earth-Day-Motto 2023 In Deutschland ist „Wohne lieber grüner: Leben im Einklang mit der Natur“. Das deutsche Earth-Day-Komitee schreibt dazu auf seiner Website: „Die Zeiten der grauen Betonwüsten sollten vorbei sein. Leben in zukunftsfähigen Dörfern und Städten stehen im Fokus.“ Jedes Land hat sein eigenes Motto. In den USA lautet es zum Beispiel: „Invest in Our Planet.“ Zu Deutsch etwa: Investiere in unseren Planeten.

Stellen Menschen am Earth Day das Licht aus?

Zur Earth Hour machen Menschen weltweit für eine Stunde das Licht aus – nicht zu verwechseln mit dem Earth Day. Die Earth Hour wird vom World Wide Fund for Nature (WWF) organisiert und findet meistens im März statt. Der WWF will mit der Aktion auf unnötigen Stromverbrauch aufmerksam machen. Besonders an bekannten Sightseeing-Zielen, wie beispielsweise am Brandenburger Tot, erregt die Abschaltung viel Aufmerksamkeit. 2023 haben sich Menschen in 575 deutschen Städten beteiligt, wie der WWF berichtet.