﻿Der Greenkeeper und der tägliche Kampf ums Wasser

Tessin. Bodo Scheer schaut kritisch ins Grün. Das Gras um die Einlochstelle mit dem Fähnchen Nummer zwei zeigt an den Rändern deutliche Ermüdungserscheinungen. An vielen Stellen sind die Pflanzen verdorrt. Statt grün dominiert hier braun in allen möglich Schattierungen.

Scheer, Greenkeeper der Neun-Loch-Anlage Ostseegolf im mecklenburgischen Tessin (Landkreis Rostock), zerreibt trockenes Gras zwischen Daumen und Zeigefinger. Der 61‑Jährige schiebt sein beiges Cap in den Nacken und sagt: „Anfang Juni sah es hier aus wie früher Ende August.“

Vor etwas mehr als 20 Jahren hat Scheer hier als Greenkeeper angeheuert. „Da gab es noch Sommer“, erzählt er, „da war es hier die ganzen Monate über grün. Kein Mensch sprach von Dürre, höchstens, wenn es um Afrika ging.“ Dann dreht er die Bewässerung am Grün zwei auf.

Weite Flächen der Fairways sind vertrocknet. In Tessin werden nur Grüns und Abschläge bewässert. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die 1998 in Betrieb genommene Anlage des Clubs, der 500 Stamm- und Gastmitglieder zählt, hat erst seit 2010 eine Bewässerungsanlage. Sie wird gespeist aus dem Oberflächenwasser des Reppeliner Bachs, der durch das Gelände fließt. „Ohne Bewässerung wäre hier Steppe“, so Golflehrer und Geschäftsführer Mike Schulze.

Tessin ist Dürrehotspot

Tessin mit seinen rund 4000 Einwohnern und die Umgebung gehören gegenwärtig laut Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) zu den sprichwörtlichen Hotspots. Das bedeutet, die Feuchtigkeit der Böden in geringer und größerer Tiefe ist extrem niedrig. Das hat Auswirkungen auf Menschen, Tiere sowie Pflanzen.

Schuldzuweisungen lassen da nicht lange auf sich warten. Ein Bewässerungsverbot für Golfplätze fordern zum Beispiel die Linken. Es sei eine Ressourcenverschwendung für einen „Sport, den sich auch die allermeisten in diesem Land gar nicht leisten können, während bei anderen das Wasser rationiert wird“, argumentiert Parteichefin Janine Wissler.

Auch Linke spielen Golf

Golfmanager Schulze sagt, er kenne genügend Linke-Politiker, die selbst Golf spielen. „Wir bewässern hier nur noch Grüns und Abschläge, und von denen nicht mal mehr alle. Wir mähen weniger und pflegen unsere Teiche.“ Jeder wisse, dass Wasser gespart werden müsse.

„Jeder weiß, dass Wasser gespart werden muss.“ Geschäftsführer der Neun-Loch-Anlage Ostseegolf im mecklenburgischen Tessin Mike Schulze. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Es geht jedoch um mehr als Golfplätze. Dürren, die wir eigentlich mit Wüsten oder Halbwüsten verbinden, beeinflussen auch industrielle Prozesse, die Energieerzeugung, ja selbst die Justiz.

Das Rechercheteam von Correctiv stellte bereits im vergangenen Jahr fest, dass die Zahlen gerichtlich ausgetragener Konflikte um Wasser in den letzten zehn Jahren in elf von 16 Bundesländern gestiegen sind. Die Kontrahenten waren Bürgerinnen und Bürger, Umweltverbände, Unternehmen aus Industrie und Landwirtschaft.

Kampf ums Wasser

Im Land tobt ein Kampf ums Wasser.

Im Chiemgau formiert sich Widerstand gegen den Mineralwasserhersteller Adelholzener Alpenquellen, der seit Jahrzehnten Tiefengrundwasser abfüllt.

Im brandenburgischen Grünheide befürchten viele Bürgerinnen und Bürger im Einzugsgebiet der Gigafactory von Tesla zunehmende Wasserknappheit in einer Region, die ohnehin zu den trockensten des Landes zählt.

Die Landkreise Vechta, Altmark, Nordsachsen und Nienburg erließen im Juni Allgemeinverfügungen zur Einschränkung von Wasserentnahmen aus Brunnen und aus der öffentlichen Wasserversorgung.

Längst werden höhere Gebühren für die Industrie bei Entnahme von Kühlwasser für ihre Fabriken gefordert. Jochen Goedecke vom Referat Landwirtschaft und Naturschutz beim Nabu-Landesverband Baden-Württemberg sagt, immer mehr Personen und Gruppierungen, vor allem landwirtschaftliche Betriebe, wollen Oberflächen- oder Grundwasser nutzen. „Hier kann es Sinn machen, monetäre Steuerungsinstrumente einzuführen.“

Die Unheilsverkünder aus der Vergangenheit Das extreme Niedrigwasser hat 2022 in deutschen Flüssen zahlreiche mit Jahreszahlen markierte Felsen oder Findlinge freigelegt. Sie gelten in manchen Gegenden als schlechtes Omen. Experten aus Sachsen kartieren die Funde seit sieben Jahren. Was hat es mit den Zeugnissen aus der Vergangenheit auf sich? Und warum sind sie vor allem an der Elbe zu finden? Bitte hier lesen!

Wenn das Grundwasser knapp wird

Bislang war tatsächlich unklar, wer bei Krisen Vorrang hat. Laut der im März von der Bundesregierung beschlossenen und bis 2050 umzusetzenden Nationalen Wasserstrategie hat Trinkwasser Priorität. Sollte es beim Grundwasser knapp werden, müssten Industrie und Landwirtschaft kürzertreten. In der derzeitigen Praxis ist das nicht in allen Bundesländern so.

Für Industrie und Landwirtschaft bestehen zwar Meldepflichten, was ihren Wasserverbrauch angeht. Doch die Angaben unterliegen in der Praxis keinen engmaschigen Kontrollen.

Im Mittel standen in Deutschland von 1991 bis 2020 jährlich 176 Milliarden Kubikmeter an erneuerbaren Wasserressourcen – das Wasserdargebot – zur Verfügung. Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes haben die Bereiche Energieversorgung (44,2 Prozent), Bergbau und verarbeitendes Gewerbe (26,8), öffentliche Wasserversorgung privater Haushalte, kommunaler Einrichtungen oder kleiner Gewerbebetriebe (26,8) sowie die Landwirtschaft durch Beregnung (2,2) im Jahr 2019 zusammen rund 20 Milliarden Kubikmeter Wasser aus den Grund- und Oberflächengewässern entnommen.

Europa erwärmt sich doppelt schnell

Damit entspricht das Gesamtvolumen der Wasserentnahme 2019 etwa 11,4 Prozent des Wasserdargebots. Zwar stieg der Trinkwasserbedarf seit 2016 nach zuvor gesunkenen Zahlen wieder. Aber ist das wirklich Grund zur Sorge?

Ja, meinen Weltwetterorganisation (WMO) und EU‑Klimawandeldienst Copernicus in einem im Juni vorgestellten Report zum Zustand des Klimas in Europa 2022. Der europäische Kontinent erwärmt sich danach im Zuge der Klimakrise etwa doppelt so schnell wie die Welt im globalen Mittel. Die Durchschnittstemperatur lag demnach 2,3 Grad über dem vorindustriellen Durchschnitt (1850 bis 1900). Die Auswirkungen durch Dürren, Unwetter und Überschwemmungen werden jedes Jahr drastischer, warnen Experten.

Ein paar Grad Erwärmung hören sich nicht nach viel an, aber die Auswirkungen auf den Wasserkreislauf sind greifbar. Matt Rodell, Autor einer von der Nasa geleiteten Studie

Eine neue von der US‑Raumfahrtbehörde Nasa geleitete Studie bestätigt das. Dafür untersuchten zwei Wissenschaftler 20 Jahre lang Daten der Nasa/Deutschland-Satelliten Grace und Grace‑FO. Hydrologe Matt Rodell, Mitautor der Studie: „Ein paar Grad Erwärmung hören sich nicht nach viel an, aber die Auswirkungen auf den Wasserkreislauf sind greifbar.“

2,5 Gigatonnen Wasser verloren

Die Daten der Grace-Satelliten zeigen: Das Wasservorkommen in Deutschland ist in den vergangenen 20 Jahren rapide zurückgegangen. Rund 2,5 Gigatonnen Wasser gingen verloren, erneuern sich also nicht. Im weltweiten Vergleich zähle Deutschland somit zu den Regionen, die am meisten Wasser verlieren.

Professor Dietrich Borchardt, Leiter des Departments Aquatische Ökosystemanalyse und Management am UFZ rät zu Nüchternheit in den Debatten. „Wir haben seit 2017/2018 ein ungewöhnliches Dürreereignis, in dessen Folge sich jährlich wiederkehrende Wasserdefizite in oberen und unteren Bodenschichten aufgebaut haben und die sich mehr und mehr auch im flacheren Grundwasser bemerkbar machen.“

Der Hydrobiologe Prof. Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). © Quelle: Sebastian Wiedling

Neue Situation durch Dürre, Hitzewellen und Starkregen

Deutschland bleibe zwar auch künftig ein relativ wasserreiches Land, so der Magdeburger Hydrobiologe. Durch Extremwetterlagen ausgelöste lange und von Hitzewellen begleitete Dürren sowie die Häufung von Starkregen und Hochwasser wie 2021 im Ahrtal würden jedoch zu einer neuen Situation führen. „Wenn das Pendel immer nur noch ausschlägt und kaum noch stabile Mittelwerte kennt, verschärft sich auch in Deutschland die Konkurrenz ums Wasser, und die Nutzerverhältnisse verschieben sich“, glaubt Borchardt.

Noch falle die Landwirtschaft mit für Beregnung entnommenen 2,2 Prozent am insgesamt genutzten Wasser kaum ins Gewicht, so der Experte. Doch dieser Anteil steige kontinuierlich. „Wenn er das Zehnfache erreicht hat, sind die Agrarunternehmen ein weiterer bedeutender Nutzer. Die Frage ist dann, ob er mit anderen Nutzern konkurriert oder ob der Verbrauch das sich nachhaltig erneuernde Wasserdargebot übersteigt.“

Täglicher Wasserverbrauch: 128 Liter

Bürger und Bürgerinnen werden nicht darum herumkommen, sich in puncto Wasserverbrauch an die eigene Nase zu fassen. Das Statistische Bundesamt ermittelte 2019, dass die Deutschen täglich 128 Liter Wasser fürs Zähneputzen, Toilettengänge, Waschen, Kochen, Trinken, Blumengießen verbrauchen.

Doch auch bei der Herstellung von Lebensmitteln, Pkw oder Mobiltelefonen und den Transporten wird Wasser genutzt – das ist der indirekte Wasserverbrauch. Die Summe des direkten und indirekten Verbrauchs ergibt den in der Wissenschaft nicht unumstrittene Wert des Wasserfußabdrucks. Er beträgt in Deutschland pro Kopf und Tag 7200 Liter oder für ganz Deutschland jährlich 219 Milliarden Kubikmeter.

Der Preis ist so gering, dass er uns in der Vergangenheit sorglos gemacht hat. Professor Dietrich Borchardt, Hydrobiologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, über Wasserpreise

Kaum jemand weiß, was Privatverbrauchende in der Bundesrepublik für einen Liter Trinkwasser zahlen. Sie etwa? Es sind durchschnittlich 0,26 Cent. 1000 Liter kosten demnach 2,60 Euro. „Der Preis ist so gering, dass er uns in der Vergangenheit sorglos gemacht hat“, glaubt Professor Borchardt.

Medikamente gehören nicht ins Klo

Er weist zum Beispiel darauf hin, dass ein Drittel der Grundwasserkörper inzwischen durch zu hohe Nitrat- oder Pestizidbelastungen beeinträchtigt seien. Er fordert zum einen für Konsumierende bessere Produktinformationen über Wassernachhaltigkeit. Auf der anderen Seite sollten private Haushalte sensibler mit Wasser umgehen. „Haushaltschemikalien, Medikamente oder Lösungsmittel gehören zum Beispiel nicht ins Klo.“

Philipp Alber arbeitet als Experte für Wassermanagement beim Stuttgarter Beratungsunternehmen Drees & Sommer. Er sagt: „Wir müssen beginnen, in Kreisläufen zu denken. Solange wir Wasser rein verbrauchen oder ableiten, statt es so lange wie möglich zurückzuhalten und mehrfach zu gebrauchen, wird es uns nicht gelingen, gegen den drohenden Wassermangel anzugehen.“

Wie Häuser Trinkwasser produzieren

Alber arbeitet an Projekten, bei denen nicht nur Gebäude, sondern sogar kleinere Quartiere statt schmutzigem Abwasser sauberes Betriebs-, oder sogar Trinkwasser produzieren. „Aktuell wird im Bestand wie auch im Neubau eine doppelte Leitungsführung – das heißt Regen- und Brauchwasser müssen getrennt geführt werden – leider meist aus Kostengründen abgelehnt“, beobachtet der Umweltschutztechniker.

Der Tessiner Greenkeeper Bodo Scheer. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Idee, Golfplätzen den Hahn abzudrehen, halten weder er noch der Hydrobiologe Borchardt für sinnvoll. Entscheidend sei, ob und wie solche Sportplätze in die regionale Wasserkreislaufplanung einbezogen würden, sagt der Professor vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. „Wenn man es schlau macht, erzielt man einen doppelten Benefit: das Grün erfreut den Golfer und die Bewässerung unterstützt Wasserrückhalt und Grundwasseranreicherung.“

Der Tessiner Greenkeeper Bodo Scheer blickt pragmatisch auf die von den Linken angestoßene Debatte. „Sind die verrückt?“, fragt er. „Mensch, hier geht es doch auch um meinen Arbeitsplatz.“