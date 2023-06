Welt in Flammen: Wenn immer mehr Wälder verbrennen – was passiert dann mit dem Klima?

Das Feuer hielt die ganze Region in Atem. 700 Hektar in Flammen. Die Feuerwehr, die tagelang unter schwersten Bedingungen kämpfte. Wind, der die Flammen immer wieder anfachte. Doch so schlimm die Situation im brandenburgischen Jüterbog Anfang Juni für die Betroffenen auch war: Das Feuer auf dem ehemaligen Militärgelände war nur eines von zahlreichen Waldbränden, die zeitgleich auf dem ganzen Globus loderten. Und im Vergleich – ein ziemlich kleines. Allein im Westen Kanadas sind bis Anfang Juni mehr als eine Million Hektar Land abgebrannt.

Die Projektionen sind eindeutig. Das Risiko von und die Folgen durch Waldbrände werden, je weiter sich die Erde erhitzt, schlimmer werden. Längst ist eine unheilvolle Entwicklung in Gang gesetzt: Mehr Waldbrände, führen zu mehr Klimaerwärmung, führen zu mehr Waldbränden. Das klingt einfach, aber im Detail stehen Klimaforscherinnen und -forscher noch vor zahlreichen Fragen. Denn Waldbrände lassen sich nur schwer vorhersagen. Sie basieren, erklärt die Klimaforscherin Joëlle Gergis in „Das Klima-Buch“, auf einer „komplexen Wechselwirkung zwischen Klima, Wetter, Landschaft und ökologischen Prozessen“. Das bedeute aber auch: Sie könnten das Klima in einer „unerwarteten“ Weise beeinflussen, die derzeit noch nicht in den Klimamodellen erfasst werde.

Dabei wird die Frage jedoch mit jedem Jahr dringlicher. Ob in Kanada, Portugal oder Brandenburg: Welche Folgen hat es, wenn Jahr für Jahr große Flächen Wald in Flammen stehen? Was bedeutet das für das Klima? Für Menschen, Tiere, Pflanzen?

Auswirkungen bis in die Stratosphäre

„Waldbrände wie in Brandenburg richten am Boden natürlich großen Schaden an“, sagt die Klimaforscherin Andrea Steiner. Sie beeinträchtigen die Gesundheit von Menschen, zerstören Wälder und Infrastruktur. „Aber in der Stratosphäre sind noch weitreichendere Auswirkungen zu beobachten.“ Diese sind es, für die sich Steiner vor allem interessiert. Denn während die direkte Zerstörung durch einen Waldbrand ganz offensichtlich ins Auge fällt, sind die indirekten Folgen deutlich schwieriger zu erfassen. Ein Beispiel dafür ist, was in der Atmosphäre passiert.

Wenn wie 2019/2020 in Australien gigantische Feuer auf der Erde lodern, dann ist das bis in den Himmel hinauf spürbar. So konnten Steiner und ihre Kollegen vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz in „Scientific Reports“ zeigen: Die Rauchpartikel und Aerosole des australischen Feuers gelangten über die enormen Rauchwolken bis in eine Höhe von 30 Kilometern. Dort können sie Monate oder gar Jahre bleiben und sich global verteilen. Außerdem sorgten sie dafür, dass sich die Stratosphäre kurzfristig sehr stark (um bis zu 10 Grad) und über Monate im Mittel um 3,5 Grad erwärmte. „Nach einer Weile kühlt sich das aber wieder ab und normalisiert sich“, sagt Steiner. Die Aerosole hingegen können sich längerfristig anreichern.

Kühler am Boden? Wärmer in der Atmosphäre?

So ändert sich nicht nur die Temperatur der Stratosphäre, sondern auch ihre chemische Zusammensetzung – mit unerwünschten Folgen. Die Waldbrände in Australien waren auch dafür verantwortlich, dass die schützende Ozonschicht über Teilen der südlichen Hemisphäre geschrumpft ist, berichteten Forschende im März in „Nature“. „Dabei ist zerstört worden, was etwa zehn Jahren Erholung der Ozonschicht entsprach“, erklärt Steiner. Es gibt aber viele verschiedene chemische Substanzen, die mit dem Rauch der Waldbrände in die Stratosphäre gelangen. „Und eigentlich weiß man nicht genau, was sich da sonst noch alles tut.“

Etwas weiter unten jedoch könnten die Rauchaerosole der australischen Feuer dafür durch eine Kette komplexer Wechselwirkungen eine kühlende La-Niña-Episode ausgelöst haben, wie Forschende in „Science Advances“ berichteten. „Tatsächlich tragen Ruß- und Aschewolken von Waldbränden am Boden kurzfristig zu einer Kühlung bei, in den oberen Schichten zu einer Erwärmung“, sagt Steiner. Das zeigt, wie vielschichtig ihre Folgen sein können.

Bei Waldbränden gelangt viel CO2 in die Atmosphäre

Eine gravierende, langfristige Folge der Waldbrände ist jedoch ziemlich offensichtlich. Im Jahr 2022, so die Schätzungen des Erdbeobachtungsprogramm Copernicus, verursachten die weltweiten Brände rund 1455 Megatonnen CO2-Emmissionen. Das ist doppelt so viel wie die deutschen CO2-Emissionen im Jahr 2022.

Das Problem dabei ist aber nicht nur, dass bei einem Feuer große Mengen Treibhausgase freigesetzt werden. Wälder und Moore sind eigentlich Orte, die viel Kohlenstoff speichern. Doch tauende – und damit feueranfällige – Permafrostböden verwandeln sich von Kohlenstoffsenken in Kohlenstoffquellen. Auch ein verbrannter Wald hält sehr viel weniger Kohlenstoffdioxid als ein gesunder. Ein Verlust an Biomasse, den nachwachsende Bäume nicht wettmachen können.

Waldbrände heizen damit die Klimaerwärmung an, die umgekehrt wieder dafür sorgt, dass sich die Konditionen für Waldbrände verbessern. „Die Erwärmung hat die Frequenz und das Ausmaß von extremen Wetterbedingungen erhöht, die das Auftreten und die Verbreitung von Waldbränden vorantreiben“, heißt es in einem Bericht des United Nation Environment Programs (Unep) von 2022. Schon heute kann man beobachten: Die Waldbrandsaison hat sich intensiviert, sie ist länger geworden. Regenwälder, Sümpfe, Permafrost – Gebiete, die früher nicht so anfällig für Waldbrände waren, sind es nun. Immer häufiger herrscht außerordentlich günstiges Feuerwetter.

Was begünstigt einen Waldbrand?

Damit es zu einem Waldbrand kommt, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein: Es braucht Sauerstoff, brennbares Material und ein zündendes Ereignis. Die Erderhitzung verändert diese Bedingungen: direkt und indirekt. In den tropischen und borealen Wäldern beispielsweise hat sich das Wettermuster während der Feuersaison bereits so verändert, dass es immer häufiger Perioden gibt, in denen es wenig regnet, sehr warm ist und ein starker Wind weht. Sprich: ideale Voraussetzungen, damit ein Feuer sich unkontrolliert ausbreiten kann. Zumal der Klimawandel zum Beispiel auch die Häufigkeit von Blitzen – einer der wichtigsten Auslöser von Bränden – in der Polarregion erhöht.

Indirekt aber beeinflusst die Erderhitzung auch, wie viel bei einem Feuer überhaupt verbrennen kann. Denn einerseits sorgt CO2 dafür, dass mehr Pflanzen wachsen, also mehr Brennmaterial da ist. Andererseits bewirken Dürre und Trockenheit genau das Gegenteil: wenig Pflanzenwachstum, also wenig brennbares Material. Trockene Pflanzen wiederum brennen jedoch besser und leichter. „Die Auswirkungen dieser komplexen Wechselwirkungsprozesse“ seien, so fassen die Experten und Expertinnen die komplizierte Lage zusammen, „nicht gut verstanden“. Sie sind auch von Region zu Region unterschiedlich. In der Arktis beispielsweise sorge die Erderwärmung dafür, dass der Permafrostboden auftaut und mehr Pflanzen länger wachsen – mehr Material, das brennt. Im Amazonas – wo natürliche Feuer eigentlich selten sind – tragen Dürren und Hitzewellen dagegen dazu bei, dass Bäume sterben und der Wald anfälliger für Feuer geworden ist.

Für die meisten Pflanzen, das ist ziemlich klar, sind Waldbrände ziemlich schlecht. Die Auswirkungen auf Tiere sind im Vergleich deutlich schlechter erforscht. Allerdings gebe es Beweise dafür, „dass Waldbrände einige Tier- und Pflanzenarten näher an den Rand des Aussterbens drücken“, heißt es im Unep-Bericht.

Auch für Menschen sind Feuer und Rauch gefährlich. So werden die zunehmenden Brände auch die Übersterblichkeit und Zahl der Erkrankungen erhöhen, bilanziert ein „Special Report“ zu den Auswirkungen von Waldbränden auf die menschliche Gesundheit, der 2020 im „New England Journal of Medicine“ erschienen ist. Denn Waldbrände töten nicht nur direkt, durch Feuer und Flammen. Der erhöhte Feinstaub etwa ist mit einem höheren Risiko für Atemwegserkrankungen verbunden. Und die traumatische Erfahrung eines Waldbrandes – das zeigt etwa eine Studie mit Kindern – kann jahrelange Folgen für die psychische Gesundheit haben. Zu den genauen gesundheitlichen Folgen jedoch, so die Forschenden, gebe es auch hier noch „viele Wissenslücken“.

Was hilft gegen Waldbrände?

Was also tun? „Auf individueller Ebene können die Menschen wenig tun, um die gesundheitsschädlichen Folgen von Waldbränden zu verringern. Gesellschaftliches Handeln ist erforderlich“, erklären die Forschenden. Der Unep-Bericht macht einige Vorschläge, wie das aussehen könnte. So empfehlen die Expertinnen und Experten eine bessere internationale Zusammenarbeit, zum Beispiel im Austausch von Erfahrungen. Auch indigene Völker können hier ein wichtige Rolle spielen. Von ihrem Wissen, etwa über die Landnutzung, könne man profitieren, um die Gefahr von Waldbränden zu reduzieren. Statt sich nur reaktiv auf die Bekämpfung von Waldbränden zu konzentrieren, empfehlen die Experten und Expertinnen außerdem, mehr Ressourcen bereitzustellen, um sie proaktiv einzudämmen.

Allerdings: „Wenn es um die Bekämpfung von Waldbränden geht, haben Technologien sehr klare Limits.“ Es muss also gleichzeitig darum gehen, den unheilvollen Teufelskreis abzuschwächen. Die Klimakrise so gut es noch geht, abzumildern, den Ausstoß von Treibhausgasen massiv und schnell zu senken. „Die Länder müssen ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen erfüllen und übertreffen“, lautet daher die Forderung der Expertinnen und Experten.





