Nasa-Sonde durchfliegt massive Sonneneruption: Was sie herausfinden soll

Bis heute gibt die Sonne der Forschung viele Rätsel auf – einige davon soll die Weltraumsonde Parker Solar Probe lösen. Sie wurde 2018 von der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa ins All geschickt. Die Parker Solar Probe kann sich der Sonne bis auf 3,8 Millionen Meilen (6,1 Millionen Kilometer) annähern und kommt ihr damit siebenmal näher als andere Missionen zuvor.

Zum Vergleich: Die Erde befindet sich in durchschnittlich etwa 149 Millionen Kilometern Entfernung zur Sonne. Um nicht zu verglühen, muss die Weltraumsonde extrem hitzebeständig sein. Auf ihrer der Sonne zugewandten Seite ist sie Temperaturen von rund 1377 Grad Celsius ausgesetzt, vor denen sie ein spezielles keramikbeschichtetes Sonnenschild aus Carbon schützt, das die Hitze reflektiert.

Parker Solar Probe durchfliegt Sonneneruption

Ziel der Mission ist es laut Nasa, die „Mysterien der Sonnenatmosphäre“ aufzuklären. Die Sonde werde unser Verständnis der Sonne revolutionieren, heißt es in einer Nasa-Veröffentlichung. Sie soll unter anderem untersuchen, wie sich Energie, Hitze und Magnetfelder in der Korona, der äußeren Atmosphärenschicht der Sonne, verhalten und wie sich Sonneneruptionen auf den Weltraum und die Erde auswirken.

Die Parker Solar Probe bei ihrer Umrundung der Sonne (künstlerische Darstellung). © Quelle: Nasa

Sonneneruption „wie ein Staubsauger“

Am 5. September 2022 durchflog die Parker Solar Probe eine der stärksten Sonneneruptionen (Coronal Mass Ejections, CMEs), die jemals aufgezeichnet wurde. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Nasa Aufnahmen dieses Ereignisses, auf denen ein spannendes Phänomen zu beobachten ist.

So scheinen stärkere Eruptionen Weltraumstaub bis in eine Entfernung von etwa 9,6 Millionen Kilometern von der Sonne zu verdrängen. Es habe sich gezeigt, dass CMEs „wie ein Staubsauger wirken und den Staub aus dem Weg räumen“, sagte ein Astrophysiker des Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) in Laurel, von dem aus die Sonde betrieben wird.

Ende August war die Parker Solar Probe zum sechsten Mal an der Venus vorbeigeflogen: Sie nutzt die Gravitationskraft des Planeten, um sich auf ihrer Umlaufbahn immer stärker an die Sonne anzunähern. Im Vorbeiflug lieferte sie Bilder der Venus.

Bilder der Parker-Solar-Probe-Kamera WISPR (links) von der Venus stimmen mit einer Radar-Kartografie des Planeten aus den 90er-Jahren (rechts) überein. © Quelle: Nasa

In den kommenden Jahren verspricht sich die Nasa immer bessere Erkenntnisse von der Sonnensonde. Es ist nämlich mit einer zunehmenden Sonnenaktivität, also mit besonders vielen Eruptionen, zu rechnen, die ausgewertet werden können.

Sonnenaktivität steigert sich noch bis 2026

Grund dafür ist der Sonnenzyklus: Die Sonne hat wie die Erde ein magnetisches Feld, alle elf Jahre vertauschen sich dabei ihr magnetischer Nordpol und ihr magnetischer Südpol. Die Schwankungen der Magnetfelder führen dazu, dass es aktive und weniger aktive Phasen der Sonne gibt. So steigert sich die Sonnenaktivität stets über mehrere Jahre hinweg, bis es zum Tausch der Pole kommt. In dieser Zeit sind mehr Sonnenflecken zu beobachten, starke Magnetfelder, die auf Bildern dunkel erscheinen – und es kommt verstärkt zu Eruptionen.

Danach klingt die Aktivität ab, es treten weniger Sonnenflecken und Eruptionen auf. Anschließen beginnt wieder ein neuer Zyklus. Ihr letztes Aktivitätsminimum hatte die Sonne im Jahr 2019 erreicht. Seitdem nimmt ihre Aktivität wieder zu. Das nächste Maximum an Aktivität wird zwischen den Jahren 2024 und 2026 erwartet.

Eruptionen verursachen Sonnenstürme

Sonneneruptionen besser zu verstehen ist auch deshalb von Bedeutung, weil sie sich auf die Erde auswirken können. Bei einer Eruption werden zum einen hochenergetische Teilchen (vor allem Protonen) ausgestoßen, die die Sonne mit hoher Geschwindigkeit verlassen. Werden diese in Richtung der Erde geschleudert, benötigen sie etwa eine Stunde, um dort einzutreffen. Daneben entstehen auch Röntgenblitze, die sich unserem Planeten mit Lichtgeschwindigkeit nähern und ihn schon acht Minuten nach einer Eruption erreichen können. Außerdem stößt die Sonne eine Plasmawolke aus, die aus Elektronen, Protonen und Atomkernen besteht und die Erde ein bis zwei Tage später erreicht.

Immer wenn nach einer Eruption auf der Sonne vermehrt Strahlung auf der Erde eintrifft, spricht man von einem Sonnensturm. Durch die Atmosphäre und das Magnetfeld der Erde sind wir zwar zu einem guten Teil vor der Strahlung geschützt. Die meisten eintreffende Teilchen werden abgelenkt und bewegen sich in einem Abstand von etwa 70.000 Kilometern um die Erde herum.

Störungen und Polarlichter

Stärkere Sonnenstürme können aber trotzdem GPS-Signale auf der Erde stören, elektronische Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen und sogar Stromnetze zusammenbrechen lassen. Im Februar 2022 waren 40 Satelliten von Elon Musks Unternehmen SpaceX wegen eines Sonnensturms aus ihrer Umlaufbahn geraten und in der Atmosphäre verglüht. Im Internetzeitalter könnte ein besonders starker Sonnensturm theoretisch schlimme Folgen haben. Und: Bisher treten Sonnenstürme recht unvorhergesehen auf. Weitere Daten, die mit der Parker Solar Probe gewonnen werden, sollen daher auch helfen, die Vorhersage von Sonnenstürmen verbessern. So zumindest die Hoffnung der Nasa.

Eine andere Auswirkung der Sonnenstürme ist harmlos, aber schön anzusehen. Wenn die elektrisch geladenen Teilchen in den oberen Schichten der Erdatmosphäre auf Sauerstoff- und Stickstoffatome treffen, regen sie diese zum Leuchten an: Der Himmel beginnt bunt zu schimmern. Das Phänomen wird auch als Polarlicht bezeichnet, weil es am häufigsten in der Nähe der Pole auftritt.

Polarlichter sind bei Sonnenstürmen, aber teilweise auch in anderen Regionen der Erde zu sehen. Zuletzt war das auch in Deutschland der Fall. In der Nacht vom Montag zum Dienstag dieser Woche wurden in mehreren Städten Polarlichter gesichtet, unter anderem in Rostock, Hamburg, Bremerhaven und Magdeburg. Das US-amerikanische Space Weather Prediction Center hatte passend dazu am Dienstag eine starke Sonnensturmaktivität gemessen.