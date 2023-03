﻿Hören Sie das auch? Die Vögel verstummen

Berlin. Die Störche sind zurück, die in die Sommerquartiere ziehenden Kraniche haben Zwischenstopps auf unseren Feldern eingelegt und die ersten Schwalben wollen sogar schon vom Sommer künden: der Frühling hält in der Pflanzen- und Tierwelt mit Macht Einzug.

Aber haben Sie das auch gehört? Der Frühling wird immer leiser.

Das ist inzwischen kein Gefühl mehr. Ein internationales Forscherteam hat bereits vor zwei Jahren in einer breit angelegten Studie nachgewiesen, dass die Vögelgesänge heute im Vergleich zu denen vor 25 Jahren leiser und eintöniger werden.

Sie bestätigten damit Untersuchungen anderer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die festgestellt hatten, dass beispielsweise in Nordamerika der Vogelbestand in den vergangenen fünf Jahrzehnten um etwa ein Drittel geschrumpft sei. In Europa soll der Bestand an Feldvögeln bereits halbiert worden sein.

Hälfte der Vogelarten auf Roter Liste

In Deutschland werden Rebhuhn, Feldlerche oder Kiebitz kaum noch gesichtet. Das Braunkehlchen, 2023 Vogel des Jahres, gilt als besonders stark gefährdet. 259 Vogelarten brüten in Deutschland. Nahezu die Hälfte steht auf der Roten Liste für bedrohte Arten, 33 sind vom Aussterben bedroht.

Ein Braunkehlchen (Männchen) (Saxicola rubetra). Die Art ist „Vogel des Jahres 2023“. © Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

„Der Bestandstrend der Feldlerche hat sich gegenüber 1980 halbiert“, sagt Catherina Schlüter, Referentin für Vogelschutz beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu). „Zwischen 1992 und 2016 sind die Kiebitzbestände in Deutschland um 88 Prozent zurückgegangen.“

Droht ein stummer Frühling, wie ihn bereits 1962 die US-amerikanische Biologin Rachel Carson in ihrem Aufsehen erregenden Buch „Silent Spring“ beschrieb? Sie schilderte darin, wie der Einsatz von Pestiziden und das Insektensterben zum Druck auf die Ökosysteme führt – und zum Artensterben. „Wir sind nicht nur auf dem Weg zum stummen Frühling“, warnt Expertin Schlüter. „Es gibt Gebiete in Deutschland, wo Carsons Vorhersagen schon Fakt sind. Dort ist es bereits stumm.“

Dies hat auch unmittelbare Folgen für die Menschen. „Die Vogelbeobachtung holt uns ins Hier und Jetzt, lässt uns Probleme und Sorgen für ein paar Augenblicke vergessen“, sagt die Biologin Angelika Nelson vom bayerischen Landesbund für Vogel- und Naturschutz. „Dieses Naturerlebnis hat eine positive, wissenschaftlich bewiesene Wirkung auf die körperliche und psychische Gesundheit.“

Vogelgesang tut Menschen gut

Nelson, die das Buch „Die Kraft der Vogelbeobachtung“ veröffentlicht hat, verweist darin auf Studienergebnisse, wonach Menschen, die in Gegenden mit vielen Vögeln, Sträuchern und Bäumen leben, seltener an Depressionen, Angstzuständen und Stress leiden würden.

Auch das genaue Hinhören spiele eine Rolle: Besonders das Morgenkonzert der Singvögel jetzt im Frühling sei für unsere Ohren wohlklingend melodisch. „Genauso wie unser Lieblingslied können Vogelstimmen Erinnerungen wecken. Wir werden zurückversetzt in entspannende Naturlandschaften und besinnen uns auf positive Erfahrungen in der Natur“, so Nelson. „Auf diese Weise lenken uns Vogelgesänge von unserer Alltagssituation ab und schenken uns eine Auszeit.“

Der Klimawandel, der Verlust von Lebensräumen durch menschliche Infrastrukturen für Verkehr, Energie, Wirtschaft oder Wohnen sowie die intensive Flächenbearbeitung durch Landwirte sind die Hauptursachen für den Rückgang der Vogelbestände. Den Tieren fehlt es schlicht an Nahrung und Brutplätzen.

Folgen des Klimawandels: Lebensraum vieler Zugvögel bedroht Einer Studie zufolge bedrohen die Folgen des sich ändernden Weltklimas die Lebensräume mancher Zugvögel entlang ihrer ostatlantischen Zugrouten. © Quelle: dpa

Doch nicht allein die sogenannten Agrarvogelarten wie Kiebitz oder Feldlerche sind betroffen. Zwar haben Städter vielleicht noch den Eindruck, bei ihnen werden die Vögel nicht leiser. Doch das liege an der Einwanderung beispielsweise von Amseln in Siedlungsgebiete, weil ihre angestammte Heimat, der Wald, unter Dauerstress stehe, erklärt Nabu-Fachfrau Schlüter. „Arten wie der Kiebitz können jedoch in Siedlungen nicht überleben.“

Sie weist darauf hin, dass sich im Gegenzug die Bestände an „Allerweltsarten“ wie dem Haussperling in Städten wie Hamburg dramatisch reduziert hätten. „Sie gehen da durch Viertel und merken plötzlich, die singen einfach nicht mehr“, so Schlüter.

Umkämpfte Freifläche in Berlin

In den Städten stellen sich ebenfalls die Fragen nach Begrünungen und dem Status freier Flächen. In Berlin ist dieser Konflikt gerade beim Umgang mit der 300 Hektar großen Freifläche des früheren innerstädtischen Flughafens Tempelhof zu besichtigen. Eine mögliche Randbebauung des Tempelhofer Feldes hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Diskussionen gesorgt.

SPD, CDU und FDP in Berlin haben sie mehrfach ins Gespräch gebracht, obwohl es bei einem Volksentscheid 2014 eine Mehrheit für ein freies Tempelhofer Feld gegeben hatte. CDU und SPD haben über das Thema während der aktuellen Koalitionsverhandlungen ebenfalls gesprochen. CDU-Landeschef Kai Wegner hatte Anfang März vorgeschlagen, einen Teil der Fläche zu bebauen und darüber in einem erneuten Volksentscheid abstimmen zu lassen.

Naturschützer warnen. Wenn der Rand bebaut werde, tummelten sich die Besucherinnen und Besucher in der Mitte des rund 300 Hektar großen Tempelhofer Feldes. „Und die Natur? Wird weichen müssen“, so Nabu-Artenschutzreferent Ansgar Poloczek. Auf der Freifläche brüten dem Nabu zufolge bis zu 250 Feldlerchenpaare, fast die Hälfte der Berliner Gesamtpopulation.

Katzenarrest in Walldorf

Daneben brüteten auf dem Tempelhofer Feld rund 30 weitere Vogelarten, darunter ebenfalls gefährdete Arten wie Steinschmätzer und Neuntöter sowie das Braunkehlchen, sagt Poloczeko. Für Falken und Eulen, die in den umliegenden Bereichen des Feldes brüten, sei die weite Fläche ein wichtiges Jagdrevier.

Eine seltene Haubenlerche sitzt an einem Schutzzaun, der um ihr Brutgebiet bei Walldorf gespannt ist. © Quelle: Marijan Murat/dpa

In anderen Kommunen spielt der Schutz von Singvögeln eine solch große Rolle, dass Katzen mit Ausgangssperren belegt werden. Der sogenannte Katzen-Lockdown im baden-württembergischen Walldorf vom 1. April bis Ende August findet zwar bundesweit Beachtung, doch Expertinnen und Experten halten ihn für unbrauchbar. „Katzen einzusperren macht keinen Sinn“, sagt der Ornithologe Bernd Petri.

Aussterben einer Art beobachten

Er verweist auf das Beispiel der Haubenlerche. Der Grund für den Rückgang der Vogelpopulation liege am Nahrungsmangel durch schwindende Lebensflächen, so Petri. Eine Art Hausarrest für Katzen ändere daran nichts. Die Haubenlerche benötige Brach- und Freiflächen, um an Samen und Insekten zu gelangen. Durch dichte Bebauung, Bepflanzung und intensivierte Landwirtschaft fehle es dem Vogel zunehmend an Habitat. „Es wird gebaut, und danach wird alles begrünt, gedüngt und extrem dicht bepflanzt“, stellt der Vogelkundler fest.

Petri zufolge ist der Rückgang der Haubenlerche nicht neu: „Obwohl wir das seit 50 Jahren beobachten, haben wir nichts erreicht, um die Vögel zu retten“, sagt der Ornithologe. „Monitoring und Konzepte allein bringen nichts – wir beobachten das Aussterben einer Art.“

Nabu-Vogelschutzreferentin Catherina Schlüter plädiert hingegen fürs Handeln. „Menschen haben für diese Krise gesorgt, wir müssen deshalb auch für Ihre Lösung sorgen.“ Dabei trage jede Einzelne und jeder Einzelne Verantwortung, findet sie. „Ein guter Anfang wäre, wenn die Leute wieder rausgehen, statt sich Naturdokus auf ihren Smartphones anzusehen. Jeder Vogel, den man draußen hört, stärkt den Wunsch, dass es lange so bleibt.“