Wo es in Deutschland gerade zu trocken ist – und wo zu nass

Die einen haben zu viel davon, die anderen zu wenig: Wasser bleibt auf der Erde ungleichmäßig verteilt. Die Wassermengen variieren je nach Land, Region, Stadt oder sogar Gemeinde. Südeuropäische Länder wie Italien kämpfen zum Beispiel gerade gegen eine extreme Trockenheit. Das zeigt sich allein am Alpensee in der Provinz Bozen: Er führt aktuell nur 42 Millionen Liter Wasser. Das klingt erst einmal viel, doch speichern könnte er eigentlich etwa 100 Millionen Liter im Durchschnitt. Sogar die Trinkwasserversorgung ist mancherorts in Gefahr. Betriebe, die vom Wasser leben, wie Schifffahrtsunternehmen sitzen erst einmal auf dem Trockenen. Denn so schnell, wie das Wasser verschwunden ist, wird es wohl nicht nachkommen. Zumal der Klimawandel für immer weniger Niederschläge sorgt.

Und Deutschland? Droht auch hierzulande bald ein solcher Wasserengpass? Expertinnen und Experten hatten zuletzt vor einem Dürrewinter in Europa gewarnt. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) gibt jetzt aber Entwarnung: So dramatisch wie in Italien sind die Wasserkapazitäten hierzulande nicht.

Landwirtschaft kann aufatmen

Dass in Deutschland kein Wassermangel wie in Südeuropa herrscht, ist vor allem den hohen Niederschlagsmengen zu verdanken. Sowohl der März als auch der April waren nach Berechnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besonders niederschlagsreich. Schon seit Ende vergangenen Jahres gab es überdurchschnittlich viele Niederschläge. Das hat dazu geführt, dass die oberen Bodenschichten bis auf 60 Zentimeter „gut durchfeuchtet“ seien und Dürre keine Rolle mehr spiele, sagt Andreas Marx, Leiter des Dürremonitors. „Für die Landwirtschaft ist in diesem Jahr daher nicht mit besonderen Trockenproblemen zu rechnen.“

Das Problem bei zu großer Trockenheit ist nicht nur, dass Pflanzen unter Stress geraten, weil ihnen wichtige Nährstoffe fehlen. Sondern sind Böden zu trocken, können sie wasserabweisend werden. Fachleute sprechen von der Benetzungshemmung. Gemeint ist, dass sich Fette und Wachse von organischen Bodensubstanzen wie abgestorbenen Pflanzen auf den mineralischen Bodenschichten ablagern. Dadurch können die Böden weniger Wasser speichern, erklärt die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Das Wasser fließt stattdessen an der Oberfläche ab, der Untergrund bleibt trocken. Starkniederschläge können somit schnell zu Überschwemmungen führen und Bodenerosionen beschleunigen.

Doch zum Glück ist die Deutschlandkarte des UFZ zur Dürre im Oberboden am 30. April 2023 nahezu vollständig weiß. Das heißt, es gibt fast keine dokumentierten zu trockenen oberen Bodenschichten. Nur drei kleine gelbe Flecken sind bei genauem Hinsehen zu erkennen. Gelb bedeutet „ungewöhnlich trocken“. Zwei der Punkte liegen an der südwestlichen baden-württembergischen Landesgrenze, in der Nähe von Freiburg im Breisgau, der dritte im Süden Bayerns.

Die Niederschläge in den vergangenen Monaten haben die oberen Bodenschichten ausreichend durchnässt. © Quelle: UFZ-Dürremonitor/ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Wo es in Deutschland zu nass ist

Stellenweise sind die Böden durch die anhaltenden Niederschläge sogar zu feucht geworden. Die aktuelle Karte des DWD (Stand: 01. Mai 2023) zur Bodenfeuchte in Deutschland umfasst gleich mehrere Regionen, in denen die nutzbare Feldkapazität bei mehr als 100 Prozent liegt. Im Süden Bayerns zum Beispiel, fast überall in Baden-Württemberg, im Südwesten von Rheinland-Pfalz sowie in den Gebieten entlang der Nordseeküste. Die sandigen Lehmböden sind hier mit Wasser überversorgt. Zuviel Wasser verdrängt die Bodenluft, den Pflanzen mangelt es irgendwann an nötigem Sauerstoff.

Bei leichteren Böden wie lehmigem Sand oder Gras zeigt sich ein anderes Bild: Das Wasserangebot ist in den meisten Teilen Deutschlands optimal. Vor allem im Süden Deutschlands, in Bayern und Baden-Württemberg, liegt die nutzbare Feldkapazität hingegen meist über 100 Prozent.

Die beiden Grafiken des Deutschen Wetterdienstes zeigen, wie trocken beziehungsweise feucht die Böden in Deutschland sind. © Quelle: Deutscher Wetterdienst

Der DWD geht davon aus, dass die Bodenfeuchte in den oberen Bodenschichten im Wochenverlauf zurückgeht. Trotz der Niederschläge, die Deutschland ab Freitag wohl erreichen werden, hat die Behörde für die mittleren Gebiete vielfach Werte unter 90 Prozent nutzbare Feldkapazität für das kommende Wochenende berechnet. Werte von über 100 Prozent nutzbarer Feldkapazität würden noch im äußersten Norden, östlich der Mittelgebirge und südlich der Donau erwartet.

An diesen Orten ist der Boden zu trocken

Ein Problem stellen aktuell eher die tieferen Bodenschichten dar. Sie sind in vielen Regionen weiterhin zu trocken. Wie die Deutschlandkarte des UFZ zur Dürre im Gesamtboden in circa zwei Metern Tiefe verdeutlicht, ist besonders der Norden Sachsen-Anhalts, Brandenburg sowie der Osten Sachsens betroffen. „Daher haben sich auch die Grundwasserstände noch nicht so stark erholt wie das normalerweise im Winterhalbjahr der Fall ist“, sagt Marx. Auch einige Wälder hätten noch zu wenig Wasser.

Der Osten Deutschlands ist schon in den vergangenen Jahren häufiger Dürrehotspot gewesen. Aber warum? „Der Osten Deutschlands zeichnet sich durch kontinentales Klima aus“, erklärt Marx, „daher regnet es im Jahresdurchschnitt weniger als im atlantischen Klima im Westen und Süden.“ In Brandenburg würden zum Beispiel die sandigen Böden noch eine Rolle spielen. Sie könnten das Wasser nicht lange speichern und somit schneller wieder austrocknen. „Dürren lösen sich daher häufig langsamer auf.“

Auch in Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bayern gibt es Regionen, in denen tiefere Bodenschichten unter Wasserknappheit leiden. „Allerdings ist die Ausgangslage auch für das Auflösen der Gesamtbodendürre zurzeit günstig“, sagt Dürremonitor-Leiter Marx. Dazu müssten zwei Faktoren stimmen: Erstens müsste die aktuelle zu nasse Wetterperiode bis in den Juni anhalten und zweitens eine Hitzewelle ausbleiben.