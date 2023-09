Wie alt kann ein Mensch werden?

Eine genaue „Altersgrenze“ für uns Menschen kennen wir nicht. Aber es gibt einen wissenschaftlichen Konsens, der davon ausgeht, dass der Mensch nicht älter als 120, vielleicht 125 Jahre werden kann. Das sehen wir auch daran, dass zwar die Zahl der Hochbetagten, die älter als 100 Jahre werden, deutlich zunimmt, die Zahl der über 120-Jährigen aber nicht.

Generell aber steigt unsere Lebenserwartung seit einigen Jahrzehnten, und zwar weltweit. Nur während der Corona-Pandemie gab es durch die Übersterblichkeit einen Knick in der Statistik – am Trend zum hohen Alter ändert das aber wenig.

Der Grundstein wird früh gelegt

Die Gründe dafür sind vielfältig. Denken wir an den typischen Alltag um 1900: Die Wohnverhältnisse waren deutlich beengter, oft teilte man sich mit vielen Menschen ein kleines Bett, worunter der Schlaf litt. Außerdem war die Hygiene deutlich schlechter, die Ernährung nicht so ausgewogen und die Arbeit in vielen Fällen deutlich schwerer. Darunter hat die Lebenserwartung gelitten. Das sieht man auch schön auf den Bildern der Zeit, ein 60-Jähriger aus dieser Zeit sieht deutlich älter aus als ein Senior von heute.

Der Grundstein für ein langes und vor allem gesundes Leben wird früh gelegt. Damit meine ich nicht nur die Gene, die nach heutigen Schätzungen nur 10 bis 20 Prozent ausmachen. Die restlichen 80 Prozent sind ein bunter Strauß unzähliger Faktoren.

Wie man das Leben verlängern kann

So lassen sich chronische Krankheiten wie Bluthochdruck oder auch Diabetes heute viel besser behandeln. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist ein gesunder Lebensstil. Wer möglichst alt werden will, sollte sich ausreichend bewegen, Sport treiben und sich gesund ernähren, mit viel Gemüse und mediterraner Kost.

Zu fettes Essen, Alkohol, Nikotin oder andere Drogen sind natürlich ungesund. Langer und ausreichender Schlaf ist ebenfalls wichtig und nicht zu unterschätzen ist die geistige „Beweglichkeit“. Wenn wir unser Gehirn regelmäßig herausfordern, Neues lernen oder zum Beispiel zwei Sprachen sprechen, ist das gut für die geistige Gesundheit bis ins hohe Alter.

Prof. Jürgen M. Bauer ist seit 2016 Direktor des Geriatrischen Zentrums am Universitätsklinikum Heidelberg und Direktor des Netzwerks Altersforschung der Universität Heidelberg. In seinen Forschungsarbeiten beschäftigt er sich mit der Prävention des funktionellen Abbaus im Alter, vor allem in den Bereichen Muskelkraft und Mobilität. Einen besonderen Schwerpunkt stellt in diesem Kontext die Nutzung digitaler Diagnose- und Therapieansätze dar. © Quelle: Agaplesion Bethanien Krankenhaus Heidelberg

Auch unsere sozialen Kontakte oder die Nachbarschaft spielen eine große Rolle – habe ich regelmäßig nette Kontakte, kann ich in den Park oder in den Wald gehen und die Natur genießen, wohne ich in einer Gegend mit guter Luft und wenig Lärm? Auch solche Dinge beeinflussen den Alterungsprozess. Oft hängen diese Faktoren eng mit dem sozialen Status und dem Einkommen zusammen. Man könnte sagen: „Mit Geld kann man sich gutes Altern erkaufen.“

Pillen gegen das Altern

Vom Kauf von Vitamine und Spurenelementen gegen das Altern würde ich hingegen abraten. Eine Ausnahme stellt lediglich das Vitamin D dar. Unser Altern ist ein zu komplexer Prozess, als dass man ihn mit ein paar Vitaminen beeinflussen oder gar aufhalten könnte.

Trotzdem wird an Pillen gegen das Altern geforscht. Immerhin haben wir in den letzten Jahren viel über die molekularen und zellulären Mechanismen des Alterns herausgefunden. Dieses Wissen wird über kurz oder lang zu entsprechenden Medikamenten führen. So wird das Altern in den nächsten 15 bis 20 Jahren manchen seiner „Schrecken“ verlieren – Knochenschwund, Muskelabbau, geistiger Verfall, all das hofft die Medizin langfristig verlangsamen oder vielleicht sogar stoppen zu können.

Moralische Fragen

Mit anderen Worten: Wir sterben hoffentlich in Zukunft fitter und sind im Alter deutlich weniger pflegebedürftig. Theoretisch wäre es denkbar, dass wir damit auch unsere Lebenserwartung erhöhen. Allerdings wirft diese Entwicklung auch moralische Fragen auf. Zum Beispiel ist es fraglich, ob unser System der gesetzlichen Krankenversicherung die Kosten für solche Medikamente tragen will und kann.

Ob wir gesund alt werden, würde dann noch stärker als heute von unserem Einkommen und unserem sozialen Status abhängen. Das wäre aus meiner Sicht eine sehr bedenkliche Entwicklung.

Protokoll: Birk Grüling

