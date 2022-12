Wie gefährlich sind A-Streptokokken?

In Großbritannien sind mehrere Kinder an Infektionen mit A-Streptokokken gestorben. Um was für einen Erreger handelt es sich und wieso gibt es derzeit mehr schwere Verläufe? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Was sind A-Streptokokken?

Als A-Streptokokken oder auch Gruppe A-Streptokokken (GAS) bezeichnet man verschiedene Stämme des Bakteriums Streptococcus pyogenes. A-Streptokokken sind sehr weit verbreitete Erreger. Die meisten Menschen sind laut Robert Koch-Institut (RKI) asymptomatisch mit ihnen besiedelt, eine Infektionen mit bestimmten A-Streptokokken kann aber vor allem bei Kindern auch verschiedene Krankheitsbilder verursachen (s.u.).

Wie werden A-Streptokokken übertragen?

Atemwegsinfektionen durch A-Streptokokken werden laut RKI durch direkten oder indirekten Kontakt zwischen Menschen übertragen, weniger häufig durch Erreger-haltige Tröpfchen und Aerosole und selten auch durch kontaminierte Lebensmittel und Wasser. Hautinfektionen werden durch den direkten Kontakt mit einer infizierten Person übertragen.

Welche Symptome verursacht eine A-Streptokokken-Infektion?

A-Streptokokken sind oft für Infektionen der obere Atemwege verantwortlich. Sie können dann eine Entzündungen des Rachens, der Mandeln oder der Nebenhöhlen, auslösen oder eine Mittelohrentzündung. Auch Bakterien, die Scharlach auslösen, gehören zu den A-Streptokokken (s.u.). Rachenentzündungen, die durch A-Streptokokken verursacht werden, gehören laut RKI zu den häufigsten bakteriellen Erkrankungen im Kindesalter. Die meisten Erkrankungen treten hierbei bei Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren auf, Ausbrüche sind aber in allen Altersgruppen möglich. Die Anzahl der Rachenentzündungen, die durch Streptokokken ausgelöst wird, wird in Deutschlang auf eine bis anderthalb Millionen pro Jahr geschätzt. Zudem können die Erreger aber auch Wundentzündungen, Entzündungen von Haut und Weichteilgewebe sowie Blutvergiftungen auslösen.

Streptokokken und Scharlach: Was ist der Unterschied?

Scharlach ist eine Erkrankung, die durch verschiedene Arten von A-Streptokokken verursacht wird. Neben einer Halsentzündung kann bei Scharlach Fieber mit Schüttelfrost und Erbrechen auftreten und es kommt zu einem typischen Hautausschlag. Nicht alle Arten von Streptkokken lösen eine Scharlach-Erkrankung aus, aber die Ursache für eine Scharlacherkrankung sind immer A-Streptokokken.

Wie gefährlich ist eine Streptokokken-Infektion?

In den meisten Fällen lassen sich Streptokokkeninfektionen gut mit Antibiotka behandeln (.s.u.) oder klingen von selbst wieder aus. Es können in seltenen Fällen auch Komplikationen auftreten. Aus Großbritannien wird derzeit eine besonders große Zahl an A-Streptokokken-Infektionen gemeldet. Dabei sollen bisher 15 Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren (Stand 9.12.) gestorben sein, wie die britische Gesundheitsbehörde UKHSA (UK Health Security Agency) mitteilte.

Was ist der Grund für die schweren Verläufe in Großbritannien?

In Großbritannien wird eine schwere Infektionswelle mit A-Streptokokken beobachtet. Dadurch sind auch mehr schwere Verläufe zu erwarten, die normalerweise selten vorkommen. Weltweit kommt es derzeit zu einer Zunahme von Infektionskrankheiten, vor allem bei Kindern. Experten gehen davon aus, dass dies eine Spätfolge der Corona-Maßnahmen ist, weil dadurch das Immunsystem geschwächt wurde.

Wie man auch derzeit bei der Grippe sehe, könne der Mangel an Kontakten bei Kindern zu einem Abfall der Immunität in der gesamten Bevölkerung geführt haben, sagte Simon Clarke, Mikrobiologe an der University of Reading, gegenüber dem Science Media Center. Dies könne jetzt vor allem bei Schulkindern auch zu mehr Ansteckungen mit A-Streptokokken führen.

Welche Antibiotika wirken bei A-Streptokokken ?

Laut RKI sind Antibiotika wie Penicillin, Amoxicillin und Ampicillin das Mittel der Wahl bei einer Infektion mit A-Streptokokken. Auch eine Therapie mit Antibiotika aus der Gruppe der Cephalosporine oder mit dem sei möglich. Gegen all diese Antibiotika die zur Gruppe der β-Laktame gehören, seien bei Streptococcus pyogenes weltweit keine Resistenzen bekannt.