﻿Wie Heidelberger Forscher Emily neue Hoffnung gaben

Am Hopp-Kindertumorzentrum in Heidelberg untersuchen Forscherinnen und Forscher Krebsgewebe von Kindern aus 13 europäischen Ländern. Das Ziel: Eine individuelle Therapie zu finden und ihr Leben doch noch zu retten – wie das der siebenjährigen Emily.

Heidelberg. Zart sieht es aus, verletzlich. Weiß, durchzogen von blassen roten Linien. Ein kleines Stück Fleisch, Gewebe, kaum erbsengroß, eingeschlossen in ein gläsernes Röhrchen mit weißem Verschluss. Man sieht ihm nicht an, dass dieses Stück Fleisch selbst tödlich sein kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann, wenn die Forscherinnen und Forscher hier in den kommenden drei Wochen nichts finden, was die Zellen darin stoppt.

Das Eingangslabor des Hopp-Kindertumorzentrums in Heidelberg, ein offener, länglich schmaler Raum im sechsten Stock. Hier kommen sie alle an: Tumorproben aus ganz Deutschland, aus halb Europa. Der Ablauf ist immer gleich. Die Biologin Petra Fiesel öffnet das Päckchen, ein Styroporquader mit mehrere Zentimeter dicken Wänden. Darin, von Trockeneis umgeben: das Röhrchen mit der Tumorprobe.

Mehr zum Thema Leipzig Pilotgebiet für neuen Test Leipzig Pilotgebiet für neuen Test Kostenpflichtig  Neuer Test soll Krebsfrüherkennung revolutionieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist nicht viel, was die Biologin aus ihrer Datenbank über Patienten erfährt. Kein Name. Ein Kind, vier Jahre alt, aus Berlin. Es ist ein zurückgekehrter Tumor, ein Rezidiv. Ein Medulloblastom, ein Tumor des Kleinhirns. Rasch wachsend, bösartig.

Das Letzte steht nicht in ihrer Datenbank. Das weiß sie so.

Erste Station für Proben aus ganz Deutschland: Die Biologin Petra Fiesel im Eingangslabor des Hopp-Kindertumorzentrums. © Quelle: Philipp von Ditfurth

Petra Fiesel nimmt das Gewebe heraus, öffnet es, schneidet mit einer speziellen Apparatur eine fünf Mikrometer dicke Scheibe herunter, während das Gerät die Probe weiter auf minus 20 Grad kühlt. „Und am Ende“, sagt sie, „hat man einen schönen Schnitt auf dem Objektträger.“ Ein schöner Schnitt, das heißt für sie: Dass er möglichst viele Tumorzellen enthält. Dass nichts aufgetaut ist, weil das die Zellen schädigen könnte. Und dass es schnell ging. Weil die Patientinnen und Patienten keine Zeit mehr haben.

Alarmzeichen bei Emily

Die Studie Inform des Hopp-Kindertumorzentrums, einer gemeinsamen Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums, des Universitätsklinikums Heidelberg und der Universität Heidelberg, ist ein Projekt der letzten Hoffnung. Um teilnehmen zu können, müssen Kriterien erfüllt sein. Es muss ein Rezidiv geben, also die Rückkehr eines bösartigen Tumors. Oder einen Tumor, den keine Behandlung aufzuhalten scheint. Ein guter Allgemeinzustand. Und eine Lebenserwartung von noch mindestens drei Monaten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist der Versuch, denjenigen zu helfen, bei denen schon fast alles versucht wurde – und nichts mehr zu helfen scheint.

Als Emily sich morgens vor dem Kindergarten übergeben muss, da glauben ihre Eltern noch an eine harmlose Erklärung. Es ist Ende April 2020, der Beginn der Corona-Pandemie, für Emily haben sie einen Platz in der Notbetreuung. „Wir haben es darauf geschoben, dass Emily nicht in ihrer gewohnten Umgebung ist“, sagt Sarah Kollartschik, ihre Mutter. Aber als die Übelkeit nach einigen Tagen weiter anhält, als sie zusätzlich auch tagsüber so auffallend müde ist und mehrmals einschläft, beginnen sie, sich zu sorgen. Es ist dann ein weiteres Zeichen, das sie am nächsten Morgen, einem Montag, rasch zu ihrer Kinderärztin fahren lässt: Emily sagt, sie sehe auf einem Auge doppelt.

Die Kinderärztin ist bei diesen Symptomen sofort alarmiert. Sie schickt Emily ins Krankenhaus. Auf dem Überweisungsschein notiert sie: Verdacht auf Hirntumor. „Ich habe zunächst gedacht, das müsse ein Fehler sein, ein Irrtum“, sagt Sarah Kollartschik. Aber das ist es nicht.

Im Krankenhaus der Kreisstadt muss Emily Tests bestehen. Sie soll auf einer Linie gehen. Mit dem Finger ihre Nase treffen. Das kann sie. Aber auf dem EEG erscheint ihre linke Gehirnhälfte deutlich verlangsamt. Ein Krankenwagen bringt sie mit Blaulicht ins Krankenhaus der Landeshauptstadt. Und nur weil es da schon Abend ist, wird sie nicht mehr am selben Tag operiert.

Die Kinderkrebsheilkunde hat in den vergangenen Jahrzehnten Gewaltiges erreicht. Die große Mehrheit der Kinder, etwa 80 Prozent, können inzwischen geheilt werden. Die Quote ist deutlich besser als bei Erwachsenen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch seit einigen Jahren stagniert diese Zahl. Das, was sich mit herkömmlichen Therapien, mit den erprobten Methoden von Operation, Chemotherapie und Bestrahlung erreichen lässt, scheint ausgeschöpft. Das Problem entsteht nun, wenn eines der Kinder einen Rückfall erleidet – wenn der Tumor also wieder auftritt, die etablierten Therapien aber nicht mehr helfen. Für diesen Fall brauchen Ärztinnen und Ärzte neue, individuelle Wege. Pro Jahr betrifft das allein in Deutschland rund 500 Kinder. Oder für den Fall, dass ein Tumor gleich bei der Erstdiagnose nicht auf die bereits sehr intensiven Therapien anspricht, die Kinder mit Krebserkrankungen typischerweise erhalten.

Ein Glas voller Minitumore

In Heidelberg versuchen die Forscherinnen und Forscher auf zwei Wegen, ein neues Mittel gegen den Krebs zu finden. Der eine beruht auf der Sequenzierung des Tumors, der Entschlüsselung seines Erbguts. Es ist, so könnte man sagen, der theoretische Weg. Den anderen, den praktischen, geht die Biologin Ina Oehme mit ihrem Team. Sie hält eine Schale in der Hand; in der Flüssigkeit schwimmen, mit bloßem Auge gut erkennbar, kleine Kügelchen. „Das sieht sehr gut aus“, sagt Oehme fast schon euphorisch.

Sehr gut, das heißt für sie: Es ist genug Tumormaterial da. Gewebe, an dem sie testen kann, welches Medikament die Zellen am besten tötet.

Es ist eine ungewöhnliche Konstellation, in der Ina Oehme arbeitet. Weil sie noch nie einen ihrer Patienten gesehen hat. Und doch für alle die letzte Hoffnung ist. „Uns allen hier ist klar, dass hinter jeder Probe ein Kind steht.“ Ein Kind, das zu sterben droht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kügelchen in der Flüssigkeit sind Minitumore – herangezüchtet aus der Tumorprobe, die Ärztinnen und Ärzte von ihren jungen Patienten entnommen und eingeschickt haben. Drei Tage brauchen sie, bis sie in einer Stammzellflüssigkeit so weit herangewachsen sind, dass Ina Oehme und ihr Team sie verwenden können.

Tumorzellen unter dem Mikroskop. © Quelle: Philipp von Ditfurth

Oehme zeigt eine handgroße schwarze Platte, darin reihenweise Vertiefungen, 384 insgesamt, in denen sich bereits die unterschiedlichen Medikamente befinden. In jede setzt eine Maschine einige Minitumore. Und dann wartet Ina Oehme, wieder drei Tage lang. Und schaut, welches Mittel den Krebszellen zugesetzt hat. Und welches nicht.

So wollen sie letztlich dem nahekommen, was im Körper passiert. Ein Mittel trifft auf lebende Krebszellen, einen vitalen Tumor. Weil doch fast jeder Tumor am Ende Eigenheiten hat – und damit vielleicht auch eigene Schwachpunkte. 80 Mittel testen sie so, in verschiedenen Konzentrationen. Das Problem ist: Nicht jedes Mittel, das den Tumor tötet, können Kinder vielleicht vertragen. Und nicht jedes Mittel, das wirksam und verträglich ist, ist in Europa auch erhältlich. Was nützt es Familien, dass ein Mittel aus einer Studie, beispielsweise in den USA, wohl wirksam, aber hier nicht zu bekommen ist?

„Wir fokussieren uns auf das, was wirklich realistisch ist“, sagt Ina Oehme. „Und meistens finden wir auch was.“ Es kann der Beginn einer Hoffnung sein.

Der Tag der Operation

Bei Emily wollen die Ärzte keine Zeit verlieren. Gleich am nächsten Morgen, am Tag nach der Ankunft in der größeren Klinik, kommt sie in den Operationssaal. Für die Eltern, die 40 Jahre alte Sarah und den 43 Jahre alten Sven Kollartschik, heißt das nun: warten. Einen langen, unerträglichen Tag lang. Sie laufen durch die Stadt, durch Stuttgart, immer hin und her. Am Abend, als sie wieder in die Klinik kommen, zum Aufwachraum, gibt es zumindest eine positive Überraschung. Die Ärzte hatten die Eltern gewarnt, es könne sein, dass Emily nach der Operation nicht mehr sprechen könne. „Aber noch im Aufwachraum“, erinnert sich die Mutter Sarah, „hat sie verlangt, dass man ihr den Tubus zieht, damit sie sprechen kann.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das war die erste, die gute Nachricht. Die schlechtere erhalten sie einige Wochen später. Da kommt der Befund aus dem Labor, um welchen Tumor es sich handelt. Ein Glioblastom, ein äußerst aggressiver Hirntumor.

Googeln Sie das nicht, sagten die Ärzte zu den Eltern. „Aber man tut das dann natürlich doch“, sagt Sarah Kollartschik.

Was sie da las, deprimierte sie zutiefst. „Das kam praktisch einem Todesurteil gleich.“

Das traurigste Fachgebiet?

Im Hopp-Kindertumorzentrum sitzt Stefan Pfister am Tisch eines Besprechungsraums, es ist ein ungewöhnlicher Tag für ihn. Eine Stunde ist es her, da versuchte jemand von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ihn telefonisch zu erreichen. Er konnte aber gerade nicht ran. Auf seinem Bildschirm sah er dann kurz darauf eine E-Mail mit der Nachricht: Leibniz-Preis für Professor Stefan Pfister. „Jetzt bin ich“, sagt er lächelnd, „natürlich ein bisschen aufgewühlt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Leibniz-Preis ist der höchste deutsche Wissenschaftspreis, dotiert mit zweieinhalb Millionen Euro.

Pfister, 48 Jahre alt, einer der drei Direktoren des Hopp-Kindertumorzentrums, bekommt ihn für seine Verdienste um die Kinderonkologie. Ein wichtiger Teil davon: die Inform-Studie. Das Pilotprojekt dazu startete Pfister mit seinen Kollegen 2013. Das Ziel: „Möglichst alle relevanten Tumorarten komplett zu entschlüsseln, um besser zu verstehen, wie diese Krebsarten entstehen und wie man sie besser behandeln kann, was mögliche molekulare Angriffspunkte sind.“

„Wir wollen, dass das Wissen schnell zum Patienten kommt“: Der Kinderonkologe Stefan Pfister, Leibniz-Preisträger. © Quelle: Philipp von Ditfurth

Neun Jahre später sind sie weit gekommen: Mehr als 2600 Patientinnen und Patienten sind bei Inform registriert. Mehr als 50 Kliniken aus Deutschland sind an Inform angeschlossen, 13 europäische Länder machen mit. Inform ist das einzige Projekt dieser Art in Deutschland, eines der wenigen in Europa – und das schnellste: Nur drei Wochen vergehen vom Eintreffen der Probe bis zum Tumorboard, bei dem Ärzte und Forschende über Empfehlungen beraten. Für Pfister ist das der entscheidende Schritt: „Was mich umtreibt, ist, dass wir das Wissen und die neuen Technologien möglichst schnell zum Patienten bekommen.“

Das Vorurteil über die Kinderonkologie lautet: Es sei das traurigste Fachgebiet von allen. Ständig schwerstkranke Kinder. Aber aus Pfisters Sicht ist das ein Irrtum. Er, Sohn einer Kinderonkologin, hat sich bewusst dafür entschieden, wegen der Verzahnung von Wissenschaft und Anwendung. „Und weil man eine größere Chance hat, potenziell tödliche Erkrankungen dauerhaft zu heilen und nicht nur an Symptomen herumzudoktern.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber die Erfolge könnten aus Pfisters Sicht noch weit größer sein. „In den letzten Jahrzehnten“, sagt er, „sind nur eine Handvoll neuer Kinderkrebsmedikamente auf den Markt gekommen.“ Was Ärztinnen und Ärzte jetzt einsetzen, sind entweder die alten Mittel – oder Erwachsenenpräparate, die sie „off label“, also außerhalb des zugelassenen Spektrums verwenden.

Die großen Pharmafirmen meiden die Entwicklung spezieller neuer Kinderkrebsmedikamente – weil die Fallzahlen zu gering und der erwartbare Umsatz zu niedrig sind. „Wir sprechen“, sagt Pfister, „über extrem seltene Krankheiten.“ Ein Ausweg, so hofft er, könnten neue Gesetze sein, wie es sie in den USA bereits gibt. Dort müssen Hersteller eines Erwachsenenkrebsmittels automatisch mittesten, ob und wie sie auch Kindern zugute kommen.

Ohne Kinder ginge dann nichts. Das wäre ganz in Stefan Pfisters Sinne.

Eine neue Diagnose

Nach Emilys Operation sind die Ärzte optimistisch. Einerseits. Sie haben den Tumor gut und vollständig entfernen können. Die Bestrahlung und die Chemotherapie, die sie anschließend über sich ergehen lassen muss, verträgt sie erstaunlich gut. Bei der Bestrahlung ist eine Narkose üblich. Emily braucht keine. „Es war, als würde es sie gar nicht belasten“, sagt ihre Mutter.

Aber da ist, andererseits, eine düstere Aussicht. Sehr wahrscheinlich, so erklären die Ärzte, werde der Tumor zurückkommen. „Jeder MRT-Kontrolltermin“, sagt Vater Sven, „war für uns die Hölle.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist dann eine Nachricht aus Heidelberg, die die Welt plötzlich anders aussehen lässt: das Ergebnis von Inform. Ihre Einwilligung dazu hatten die Eltern zunächst eher pro forma gegeben, ohne recht zu wissen, um was es geht. Einer der vielen Zettel, die sie unterschrieben hatten.

Doch was die Forschenden dort gefunden haben, veränderte Emilys Perspektiven. Erstens, so schreiben sie, leidet sie nicht unter einem Glioblastom, sondern einem anderen, zwar bösartigen, aber nicht so aggressiven Tumor. Und zweitens gibt es ein spezielles Medikament, das bei ihr im Falle eines Rückfalls wirken könnte.

Für die Eltern ist es eine medizinische und emotionale 180-Grad-Kehre. „Das ist ja nun auch nicht nur ein Schnupfen, den Emily hat“, sagen sie. „Es ist nicht harmlos. Aber das macht natürlich einen Riesenunterschied.“

Angriffspunkt am Chromosom 7

Vor sich auf dem Bildschirm hat Barbara Jones in ihrem Büro einen Hirntumor. Oder vielmehr: Das, was ihn ausmacht – sein Erbgut. Ein schwarzer Balken, der quer über den Schirm läuft, zusammengesetzt aus scheinbar unendlich vielen Punkten – und der immer dort interessant für sie wird, wo es Ausschläge gibt. Das sind neben Mutationen und anderen genetischen Veränderungen die Abweichungen im Erbgut, die dieser Tumor aufweist und die ihn bösartig machen, wie hier am Chromosom 7.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Eine für diesen Tumortyp bekannte Mutation“, sagt Jones – und klingt dabei zuversichtlich.

Und unter diesen Veränderungen muss die Medizinerin Jones diejenigen finden, die mögliche therapeutische Angriffspunkte sind. Genetische Schwachstellen, auf die Medikamente zielen können.

Was sie und ihre Kolleginnen machen ist Detektivarbeit. „Manche Fälle hat man traurigerweise innerhalb von zehn Minuten durch, weil einfach gar nichts Vielversprechendes dabei ist“, sagt Jones. Nichts Vielversprechendes heißt: keine Schwachstelle. „Aber bei manchen sitzt man ein paar Stunden.“

Auf der Suche nach dem Angriffspunkt: die Ärztin Barbara Jones vor dem Genom einer Tumorprobe. © Quelle: Philipp von Ditfurth

Es ist eine Arbeit mit enormem Potenzial: Dann, wenn sie eine Mutation findet, einen Angriffspunkt, für die es ein eindeutig wirksames Medikament gibt. Und es gibt das Gegenteil. „Da sind so viele gut beschriebene Veränderungen, die ganz eindeutig wichtig für den Tumor sind, aber es gibt noch kein passendes Medikament“, sagt Jones. „Das sind die frustrierenden Momente.“

Im Schnitt gelingt es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Hopp-Kindertumorzentrums mit der Inform-Studie, bei 8 Prozent der kleinen Patienten mit ihrer Empfehlung eine Verbesserung oder Heilung zu bewirken. Bei rund 10 Prozent stellt sich nach der Sequenzierung heraus, dass die Ursprungsdiagnose vermutlich nicht richtig war, dass es sich um einen anderen Tumortyp handelt. Und in ganz besonderen Fällen kommt beides zusammen: eine korrigierte Diagnose und ein passendes Medikament, wie im Fall von Emily.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Emily lächelt. Und dann erklärt sie alles. Ein wenig stolz, weil sie ja nun weiß, wie es im Krankenhaus läuft, und die meisten anderen nicht. Es gab schlechte Dinge, zum Beispiel: „Dass ich da fünf Zugänge hatte, einen sogar im Fuß.“ Und es gab gute Dinge: „Dass ich da morgens schon Süßigkeiten essen durfte, Nutella und so.“ Krankenhaus, sagt Emily, sei jedenfalls cooler als Schule. Und dann geht sie wieder spielen, mit ihrer Zwillingsschwester Leni.

Ein Plan gegen den Tumor

Im April kam Emilys Tumor zurück. Ein Rezidiv, zwei Stellen, weniger als einen Zentimeter groß, entdeckt bei einer Routinekontrolle. Es war das, was ihre Eltern immer befürchtet hatten. „Es war ja nicht die Frage, ob er wiederkommt“, sagt Sven, ihr Vater, „sondern: wie schnell und wie groß.“

Diesmal aber gab es schon einen Plan. Mit der alten Diagnose, dem Glioblastom, wäre Emily wahrscheinlich wieder operiert worden, hätte wieder Bestrahlung und Chemotherapie erhalten, so habe man es ihnen erklärt, sagen die Eltern, „da hätte man alle Register gezogen“.

Die Pandemie und wir Die wichtigsten Nachrichten, Erkenntnisse der Wissenschaft und Tipps für das Leben in der Krise - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Nun, dank des neuen Befunds und der individuellen Empfehlung aus Heidelberg, muss Emily nur ein Mittel nehmen, morgens und abends eine Tablette. Es soll dem Tumor die Energiezufuhr abschneiden. Und bislang scheint es zu gelingen. Der Tumor ist noch nicht verschwunden. „Aber er ist kleiner geworden, so zeigen es die Kontrollen“, sagt ihre Mutter. Die Ärztinnen und Ärzte sind guter Dinge, weil der Tumor zumindest im Moment unter Kontrolle zu sein scheint.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die letzten zwei Jahre, die Zeit, in der Emilys Eltern geglaubt haben, ihre Tochter sei unheilbar krank, wirken nach. Ihr muss nur einmal übel sein. Oder sie wird, wie letztes Silvester, um 23.45 Uhr müde, „da geht sofort die Achterbahn im Kopf wieder los“, sagt ihre Mutter.

Aber die Realität ist zum Glück etwas anders – wenngleich niemand vorhersagen kann, wie es mit Emilys Tumor weitergeht. Emily – so sagen es die Heidelberger Ärzte, ihre Eltern, sie selbst – geht es gut. Sie spielt Tennis. Tanzt als Funkenmariechen im Karnevalsverein. Geht in die erste Klasse. Und wenn sie zur Kontrolle ins MRT muss, dann schläft sie in der Röhre ein, so wenig stört es sie.

An diesem Wochenende werden sie alle zusammen Weihnachten feiern, wie immer. Ein Fest, von dem die Kollartschiks fürchten mussten, dass ihre eine Tochter es nicht mehr erlebt. Für sie alle ist die Welt jetzt wieder eine andere. „Wir sehen“, sagt Emilys Vater, „ganz viele Momente und ganz viele Dinge einfach als großes Geschenk.“