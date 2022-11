Etwa sechs Monate im All

Astronauten erreichen neue chinesische Raumstation

Eine neue Crew ist in der chinesischen Raumstation „Tiangong“ eingetroffen. Die neue Forschungsstation im All ist nun weitgehend fertiggestellt. Sechs Monate bleibt die neue Besatzung an Bord.