﻿Wie kühlen wir uns auf einem immer heißeren Planeten?

Seegrasplage: Wenn der Traumstrand nicht so traumhaft ist

In der Karibik gibt es derzeit so viel Seegras wie nie zuvor. Urlauberinnen und Urlauber stören sich vor allem an der Optik und dem Geruch. Doch auch wenn Seegras als ökologisch wertvoll gilt, bestehen Gefahren – für Mensch und Umwelt.