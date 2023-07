Schwitzen Pferde, Katzen und Vögel eigentlich auch?

Nach dem Sport oder wenn es warm ist, fangen Menschen an zu schwitzen. Was oft als lästig empfunden wird, ist zugleich ein Vorteil. Durch die Produktion von Schweiß schützt die Haut den Körper vor Überhitzung. Dabei wird über die Schweißdrüsen in der Haut Wasser abgegeben. Wenn das Wasser verdunstet, nimmt es Wärmeenergie auf und kühlt damit den Körper ab.

Doch nur wenige Tiere können ihre Körpertemperatur so regulieren wie der Mensch. „Beim Menschen verbindet man es damit, dass er aufgrund dieser wirksamen Methode der Thermoregulation sehr viel ausdauernder war“, erklärt Tierexperte Dr. Stefan K. Hetz, Fachreferent für Heimtiere im Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF). Das bedeutet, dass der Mensch auf der Jagd oder auf der Flucht vor Fressfeinden schneller laufen konnte, was auch zum Erfolg der menschlichen Evolution beitrug.

So gehen Hunde mit Hitze um

Hunde können ihre Körpertemperatur nicht so regulieren wie der Mensch. Die Vierbeiner verdunsten Wasser über ihre Zunge. „Damit das effektiv geschieht, bewegen sie die Luft durch hecheln hin und her“, so Hetz. Bei den Rassen, bei denen die lange Schnauze und damit die Möglichkeit des Hechelns weggezüchtet wurde, klappt das jedoch nicht mehr so gut. „Über die Verdunstungskälte wird dann das Blut in der Zunge gekühlt und dieses kühlt wiederum den Körper.“

Können Katzen schwitzen?

Sobald Katzen zu warm wird, fangen auch sie an zu schwitzen. Allerdings hat das beliebte Haustier keine bis wenige Schweißdrüsen. Die Schweißdrüsen sind daher nicht effizient genug, um den Vierbeinern bei der Wärmeregulierung helfen zu können, erklärt Hetz. Wird es zu warm oder zu anstrengend, öffnen sie den Mund und hecheln.

Pferde schwitzen am ganzen Körper

Außer den Menschen haben nur wenige Tiere Schweißdrüsen. Dazu gehören Kamele, Bären, Raubtiere und Pferde. Wenn die körperliche Anstrengung groß oder die Temperaturen hoch sind, können jedoch nur Pferde und Menschen richtig schweißgebadet sein. Denn diese haben vergleichsweise viele Schweißdrüsen, sagt der Tierexperte. „Die sind für die bei der Fortbewegung sehr ausdauernden Tiere besonders wichtig für die Thermoregulation.“ Denn durch den kühlenden Schweiß können die Tiere auch bei hoher Geschwindigkeit länger rennen.

Vögel regulieren ihre Körpertemperatur durch hecheln

Laut dem Tierexperten findet sich das Hecheln außerdem bei vielen Vögeln wieder. Beim Ein- und Ausatmen durch den offenen Schnabel verdunstet Wasser, wodurch Wärme abgegeben wird. „Durch die Luftsäcke im Vogelkörper, die wie Blasebälge wirken können, ist dieses Hecheln sehr effektiv.“

Kaninchen nutzen die Konduktion

Auch Kaninchen wissen sich geschickt gegen die sommerliche Hitze zu helfen. Denn auch sie können nicht schwitzen, um sich abzukühlen, sondern gehören zu den Tieren, die hecheln. „Das kann man sehen, wenn sie im Sommer lang gestreckt auf der Seite liegen und sich der Bauch schnell hebt und senkt.“ Auch nutzen sie die Konduktion, also die Wärmeleitung zwischen dem Körper und einer selbst gebuddelten kühlen Kuhle, um sich abzukühlen, erklärt Hetz.

Können Fische im Wasser schwitzen?

Können Fische schwitzen? Wie alle wechselwarmen Tiere können Fische weder schwitzen noch erfrieren, denn sie passen ihre Körpertemperatur der Umgebungstemperatur an. „Über die Kiemen, die für die Atmung eine große Menge Wasser bewegen müssen und wie eine Zentralheizung oder Kühlung wirken, gleichen sich die Temperaturen von Körper und Wasser schnell aus. Wenn es zu warm wird, suchen Fische Wasser mit kühleren Temperaturen auf“, so Hetz.

Andere Tierarten haben etwas skurrilere Methoden, um sich vor dem Überhitzen zu schützen, erzählt Hetz. „Störche koten ab und zu auf die Beine, damit das verdunstende Wasser das Blut in den Beinen kühlt.“ Kängurus wiederum lecken sich das Fell oder die Haut nass, um dann über das Verdunsten des Wassers etwas abzukühlen. Der Tierexperte erklärt: „Besonders effizient ist diese Verdunstung bei niedriger Luftfeuchte, dann ist die Kühlung spürbar. Das hat man sich auch bei einigen technischen Lösungen von der Natur abgeschaut. Ein Beispiel für die Verdunstung zur Kühlung sind Ventilatoren mit Wasserkühlung.“