Wie viel Wildheit verträgt die deutsche Vorstadt?

Er galt lange als Inbegriff der Spießigkeit, heute ist der Schrebergarten auch bei vielen jungen Menschen beliebt. Das Spießertum ist zunehmend in den Hintergrund getreten. Die Nachfrage in deutschen Großstädten ist riesig. Wer dort einen Kleingarten pachten möchte, muss im Schnitt drei Jahre warten. Das hat der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) ermittelt. Wer einen ergattert hat, muss jedoch einiges beachten. Denn grün soll der Stadtgarten schon sein, allzu wild aber lieber nicht. Alles, was man rund um das Großstadtgrün wissen sollte, im Überblick.

Was Sie über Schrebergärten wissen sollten













Wo gibt es Schrebergärten?

Schrebergärten gibt es in erster Linie in Großstädten. In ganz Deutschland befinden sich laut BDG rund 890.000 Kleingärten. Im Schnitt ist jeder Garten rund 370 Quadratmeter groß. Würde man alle Kleingärten in ganz Deutschland aneinanderlegen, entspräche das der Fläche von Baden-Württemberg. Die Kleingärten sind regional sehr unterschiedlich verteilt. In Ostdeutschland gibt es überdurchschnittlich viele Kleingärten. Die größte Dichte hat Sachsen mit fünf Gärten pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner. In Rheinland-Pfalz kommen dagegen auf 100 Einwohnerinnen und Einwohner nur 0,2 Gärten.

Wie sind Schrebergärten organisiert?

Kleingärten sind hierarchisch organisiert: Es gibt Dachverbände, Landesverbände, Bezirksverbände. Der kleinste gemeinsame Nenner und zentrale Anlaufpunkt für Interessierte ist der Verein vor Ort. Das ist dann zum Beispiel der Kleingartenverein Kolonie Westend in Berlin oder der hannoversche Kleingärtnerverein Linden. Bei den Vereinen bewirbt man sich auch für eine Parzelle.

Wie teuer ist ein Schrebergarten?

Ein Schrebergarten wird verpachtet, nicht vermietet. Der Pachtvertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Solange Pächterinnen und Pächter den Garten kleingärtnerisch nutzen, kann ihnen nicht ohne Weiteres gekündigt werden. Je nach Gartenverein und Region sind die Preise unterschiedlich hoch.

Im Schnitt bezahlen Pächterinnen und Pächter 300 bis 400 Euro im Jahr für einen Schrebergarten – inklusive Vereinsmitgliedschaft, Versicherungen und Nebenkosten. Gartenlaube, Pflanzen und sonstige Überbleibsel können vom Vorpächter oder der Vorpächterin gegen eine Ablöse übernommen werden. Wie hoch diese liegt, wird oft von einem Gutachter oder einer Gutachterin vom Landesverband geschätzt. Im Schnitt liegt die Ablösesumme nach Angaben des BDG bei 3500 Euro.

Welche Regeln gelten im Kleingarten?

Wie Kleingärten genutzt werden sollen und was einen Kleingarten überhaupt ausmacht, ist im Bundeskleingartengesetz (BKleingG) geregelt. Zentrales Kriterium: die kleingärtnerische Nutzung des Gartens.

Das bedeutet zum Beispiel, dass auf einem Drittel der Fläche Obst und Gemüse für den Eigenbedarf angebaut werden muss. Der Rest soll aus jeweils gleichen Teilen aus Gartenlaube, Wegen und Terrasse sowie Rasen und Pflanzen bestehen. Die Gartenlaube darf maximal 24 Quadratmeter groß sein – es sei denn, sie wurde vor dem 1. April 1983 errichtet.

Pächterinnen und Pächter dürfen in ihrem Garten übernachten. Es ist allerdings verboten, dauerhaft im Schrebergarten zu wohnen oder diesen gar zu vermieten.

Welche Vorschriften hat mein Verein?

In jedem Verein gibt es Vorschriften und Regeln, wie die Parzelle zu nutzen ist. Manche Kleingartenordnungen sind strenger, manche weniger. Prinzipiell gilt: Ein respektvolles Miteinander unter Kleingärtnerinnen und -gärtnern ist die oberste Pflicht. In vielen Vereinen gelten ähnliche Grundregeln:

Mitglieder müssen sich einbringen in die Vereinsarbeit. Es gibt gemeinsame Feste, aber auch feste Arbeitseinsätze, wie die Pflege der Gemeinschaftswege.

Pächterinnen und Pächter dürfen ein Planschbecken im Garten aufstellen. Ein in den Boden eingelassener Pool ist allerdings nicht erlaubt.

Kleingärten sollen ökologisch vielfältig sein. Bestimmte Pflanzen und Bäume sind daher verboten, weil sie durch ihren Wuchs andere Pflanzen einschränken oder den Boden zu stark beeinträchtigen. Dazu gehören zum Beispiel Tannen oder Fichten, deren verrottende Nadeln langfristig zur Versauerung des Bodens führen. Auch sollte der Baum einen Mindestabstand zum Nachbargrundstück haben.

Für Hecken gibt es Maximalhöhen, die zwischen einem Meter und 1,30 Meter liegen. Wenn sie einen Außenbereich abgrenzt, darf sie jedoch bis zu zwei Meter hoch sein. Wie akkurat die Hecke geschnitten sein muss, ist nicht geregelt. Wer seinen Garten jedoch völlig verwildern lässt, muss mit einer Abmahnung rechnen.

Grillen und Feuer in einer Feuertonne oder -schale sind vielerorts erlaubt, wenn die Nachbarinnen und Nachbarn davon nicht belästigt werden und der Brandschutz eingehalten wird.

Je nach Verein ist es möglich, Tiere wie Bienen oder Hühner im Garten zu halten. Das muss allerdings durch den Vorstand genehmigt werden. Grundsätzlich gilt: Die Tiere sollten andere Pächterinnen und Pächter nicht stören. Man kann also auch mal seinen Hund mitbringen, der sollte dann aber nicht den ganzen Tag bellen.

Wie klappt es mit dem Kleingarten?

Viele Regionalverbände haben Wartelisten und die sind oft lang. Genaue Zahlen gibt es meist nicht, aber der Landesverband Hamburg und der Stadtverband Leipzig bestätigen auf Nachfrage großes Interesse. „Es ist deutlich erkennbar, dass insbesondere in den Bezirken mit der höchsten Bevölkerungsdichte die Nachfrage besonders hoch ist“, sagt Dirk Sielmann, Vorsitzender des Landesbundes der Gartenfreunde in Hamburg. „Wartezeiten von über fünf Jahren sind hier üblich.“

„In Berlin warten 15.000 Menschen auf einen Schrebergarten“, sagt Marion Kwart, Sprecherin des Berliner Landesverbands der Gartenfreunde. „Die Nachfrage ist in allen Stadtteilen hoch. Wer einen Schrebergarten bekommt, ist froh – egal wo der dann liegt.“ In Berlin befinden sich laut BDG mit 66.000 Gärten die meisten Schrebergärten – dort ist die Wartezeit mit sieben Jahren aber auch bundesweit fast am höchsten.

Oft ist es auch so, dass sich Suchende einfach zusammentun und den Garten gemeinsam bewirtschaften – oder Gärten einfach direkt an Bekannte oder Freunde weitergegeben werden. Für wen das nicht klappt, der kann sich aber auch anders engagieren. In vielen Großstädten gibt es Urban-Gardening-Projekte wie zum Beispiel Gemeinschaftsgärten.