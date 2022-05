24.05.2022, USA, Uvalde: Einsatzkräfte versammeln sich nach Schüssen in einer Grundschule in der Nähe des Tatorts.

In Texas hat ein Amokläufer in einer Grundschule 21 Menschen getötet. Wie kommt es zu solchen Gewalttaten und was geht in den Tätern vor? Im Gespräch mit dem RedaktionsnetzwerkDeutschland (RND) erklärt die forensische Psychologin Karoline Roshdi die Ursachen von Amokläufen und wie sich diese besser verhindern ließen.

