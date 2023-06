﻿Schlausau im Schlaraffenland: Das Wildschwein erobert den urbanen Raum

Wildschweine sind nicht nur borstig und wehrhaft, sondern vor allem schlau und anpassungsfähig. Das macht die Allesfresser zu den Gewinnern in unserer Kulturlandschaft. Die Bachen haben ihre Population in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. Dadurch nehmen die Konflikte mit den Menschen zu.

Berlin. In Wuppertal schwimmt ein ausgewachsenes Wildschwein in der Wupper, in Köln läuft ein verirrter Keiler durch ein Optikergeschäft. Und in Berlin findet eine Schwarzkittel-Großfamilie Regenschutz an einer Bushaltestelle. Das sind nur ein einige Beispiele, die zeigen: Das Wildschwein ist im Stadtbild angekommen.