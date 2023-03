﻿„Wir rennen der Wasserkrise hinterher“: Rettet dieses Abkommen die Welt vor dem Austrocknen?

Gesetzlicher Feiertag in Deutschland Gesetzlicher Feiertag in Deutschland

Wieso gibt es den Karfreitag?

Ist der Karfreitag ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland? Was wird an diesem Tag eigentlich gefeiert? Und wieso wird an Karfreitag üblicherweise kein Fleisch gegessen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.