﻿Stadionbau, Reisen, Klimaanlagen: Wie klimaschädlich ist die WM in Katar?

Die Fifa ist sich sicher: Die Fußball-WM in Katar wird klimaneutral sein. Expertinnen und Experten halten die Berechnung der CO₂-Emissionen jedoch für unvollständig – und zweifeln auch die Mittel an, mit denen Katar den massiven CO₂-Ausstoß ausgleichen will.

Am Weltumwelttag im Juni, fünf Monate vor der Weltmeisterschaft in Katar, wurde Fifa-Chef Gianni Infantino für kurze Zeit zum Schiedsrichter. Es ging ihm aber nicht darum, für ein gepflegtes Fußballspiel zu sorgen und Fouls mit der Gelben oder gar Roten Karte abzustrafen. Es ging nicht einmal um Fußball, als Infantino die grüne Karte zückte und sie in die Kamera hielt. Er appellierte an Fußballfans weltweit, das Klima und den Planeten zu schützen. Die Fifa mache es schließlich auch, indem die diesjährige WM im Emirat klimaneutral werde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausgerechnet in Katar soll das erste klimaneutrale Turnier dieser Art stattfinden. In dem Land, das die höchsten Pro-Kopf-CO₂-Emissionen weltweit hat. Die Organisatoren müssten laut einem offiziellen Bericht ganze 3,6 Millionen Tonnen CO₂ ausgleichen, die zwischen 2011 und 2023 wegen des Turniers in die Luft geblasen werden sollen.

Knapp über die Hälfte der Emissionen entstehen demnach durch Reisestrecken, die die erwarteten 1,2 Millionen internationalen Gäste überwiegend mit dem Flugzeug zurücklegen werden. 20 Prozent gehen auf die Unterhaltung von Hotels zurück, darunter auch die Kreuzfahrtschiffe, die Katar zu schwimmenden Hotels umfunktioniert hat. Weitere 25 Prozent fallen für den Bau und die Unterhaltung von Stadien sowie Trainingsanlagen an. Sieben der acht WM-Stadien mussten schließlich neu gebaut werden.

Klima-Check Erhalten Sie den Newsletter mit den wichtigsten News und Hintergründen rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Größtes Klimaproblem“: CO₂-Emissionen für Stadienbau unterschätzt?

Die Fifa müsste diese Emissionen anderswo einsparen, damit ihre Behauptung aufgeht. Der Wüstenstaat will beispielsweise zahlreiche Bäume und Sträucher pflanzen und erneuerbare Energien ausbauen. Vor allem wollen die WM-Organisatoren aber die Klimabilanz mit CO₂-Ausgleichszertifikaten retten: 1,8 Millionen wollen sie von einem Register für solche Zertifikate kaufen, dem Global Carbon Council (GCC) in der katarischen Hauptstadt Doha. Für ein Zertifikat wird demnach eine Tonne Kohlendioxid vermieden oder aus der Atmosphäre entfernt. Dafür sollen Projekte sorgen, die anhand des Geldes aus diesem Verkauf umgesetzt werden.

Kritikerinnen und Kritiker halten die Behauptung der Fifa, die WM werde klimaneutral, für eine steile These. Schon an der Berechnung der CO₂-Emissionen hapert es, wie die Nichtregierungsorganisation (NGO) Carbon Market Watch in Brüssel betont, die die Zahlen der Fifa analysiert hat. Gerade die Emissionen für den Stadienbau werden ihrer Ansicht nach massiv unterschätzt. Zumal der Bau der sieben Stadien große Mengen an Beton und Stahl verbraucht habe, wie sie in ihrem Bericht festhalten.

Carbon Market Watch hält die Berechnung der Emissionen für den Stadienbau zudem für eine Mogelrechnung. Die Organisatoren teilten den CO₂-Ausstoß durch die Jahre, die die Stadien wahrscheinlich in Benutzung sein werden. Doch wären die Stadien ohne die WM überhaupt gebaut worden?

Höchst unwahrscheinlich, meint die NGO – und fordert daher, dass die kompletten Emissionen für den Bau angerechnet werden müssten. Axel Michaelowa, Forscher an der Universität Zürich und Firmengründer von Perspectives, einer führenden Beratungsfirma im Kohlenstoffmarkt, hält die Berechnung zwar grundsätzlich für legitim – schließlich werde beim Bau von Gebäuden grundsätzlich die gesamte Nutzungsdauer einbezogen. „Die Frage ist nur, ob die Stadien wirklich so lange benutzt werden wie angegeben“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In anderen Ländern hat sich bereits gezeigt, dass die ehemaligen Produkte von Sportveranstaltungen wie der Fußball-Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen brach liegende Ruinen sind. Dawud Ansari, Experte für die Golfstaaten und Ressourcenfragen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik

Dawud Ansari, Experte für die Golfstaaten und Ressourcenfragen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, hat jedenfalls Zweifel daran und bezeichnet den massiven Stadienbau als „größtes Klimaproblem“ der WM. „Katar sagt zwar, dass die Stadien nach dem Turnier als Boutique-Hotels umfunktioniert werden können – aber in anderen Ländern hat sich bereits gezeigt, dass die ehemaligen Produkte von Sportveranstaltungen wie der Fußball-Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen brach liegende Ruinen sind“, sagt er. Gerade in Brasilien stehen einige Stadien und Arenen leer, die 2014 für die WM und 2016 für die Olympischen Spiele gebaut wurden. Das gilt auch für viele der Stadien der WM in Südafrika, die 2010 dort ausgerichtet wurde.

„WM der kurzen Wege“: Stadien mit U‑Bahn erreichbar – viele Fans müssen trotzdem fliegen

Als kleines Land mit einer Fläche von gerade einmal 11.500 Quadratkilometern – was nicht einmal der Größe Schleswig-Holsteins entspricht – könnte Katar aber einen kleinen Vorteil fürs Klima bieten. „Es ist eine WM der kurzen Wege: Man kann mit der U‑Bahn von einem Stadion zum anderen fahren. In Russland musste man über 10.000 Kilometer von Ost nach West fliegen“, sagt Michaelowa.

Das ist zweifelsohne ein Faktor, den die Fifa sehr gern in ihre Berechnung aufgenommen hat. Aber ob sie einen anderen wichtigen Faktor berücksichtigt hat, ist dagegen unklar: „Was bei den Reisen in diesem Turnier negativ reinwirkt, ist, dass Katar zu klein ist, um alle Fans im Landesinneren in Hotels unterzubringen. Ein beträchtlicher Anteil der Fans ist in Dubai und Kuwait untergebracht, die mit dem Flugzeug zu den Spielen fliegen“, betont Ansari. Aus Dubai wären das für die Gäste weitere 45 Minuten lange Flüge pro Spiel. Carbon Market Watch schätzt, dass dieser Faktor bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurde.

Moral beim Reisen: Darf man zur Fußball-WM nach Katar fliegen? Bei der WM in Katar soll der Fußball gefeiert werden. Doch mehr als 6500 Menschen sind bisher unter ungeklärten Umständen gestorben, Menschenrechte werden teilweise missachtet. Können Fußballfans guten Gewissens in den Wüstenstaat reisen? Jetzt mit RND+ lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klimaanlagen: Viele offene Fragen zum Energiebedarf

Fragen werfen auch die Klimaanlagen auf, die die Stadien kühl halten sollen. Der leitende Ingenieur und Professor am College of Engineering an der Universität in Katar, Saud Abdul Ghanie, ist davon überzeugt, dass die Technologie energiesparend ist. In einem Fifa-Imagevideo erklärt er, dass die Außenluft durch ein Gebläse abgekühlt werde und anschließend durch die großen Düsen auf das Spielfeld gelange. Dadurch entstehe eine zwei Meter hohe Luftschicht über dem Boden, die anderen Zuschauenden würden mit gekühlter Luft aus Luftgittern versorgt werden. Die Klimaanlagen kühlten daher nicht das gesamte Stadion, was wesentlich energieaufwendiger wäre.

Weitere technische Details verrät der Ingenieur jedoch nicht. So ist beispielsweise unklar, wie groß der Stromverbrauch der Anlagen ist. Robert Schießl vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hält eine Einschätzung ohne solche Hintergrundinformationen für schwierig und betont, dass der Energieverbrauch von vielen Faktoren abhängig ist. Beispielsweise vom Wetter: „Wenn die gekühlte bodennahe Luftschicht durch Wind schnell immer wieder weggeblasen wird, wird das den Energiebedarf für die Kühlung erhöhen“, sagt er.

23.11.2022, Katar, Ar-Rayyan: Fußball: WM, Deutschland - Japan, Vorrunde, Gruppe E, Spieltag 1, Chalifa International Stadium, Die Gebläse der Klimaanlage sorgen für die richtige Temperatur im Stadion. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der Energiebedarf werde zudem davon bestimmt, ob die Stadionluft nur gekühlt oder auch entfeuchtet wird. Eine weitere Frage, die Ghanie offenlässt. „Bei solchen Anlagen ist es wahrscheinlich, dass sie auch die Luft entfeuchten, weil die gekühlte Luft sonst zu Nebelbildung tendieren könnte – vor allem dann, wenn viele Menschen im Stadion sind, die zusätzlich Feuchtigkeit abgeben“, sagt Schießl. Sollte das wirklich der Fall sein, wäre auch die Kühlung der Luft laut dem Experten energetisch aufwendiger.

Unabhängig davon lässt sich über die Sinnhaftigkeit der Kühlung dieser WM-Stadien in vielen Fällen streiten. Das Turnier wurde schließlich extra in den Winter verlegt, um die extremen Sommertemperaturen zu vermeiden. Die Temperaturen betrugen in den vergangenen Wochen tagsüber zwischen 28 und 32 Grad Celsius. In den Abendstunden, in denen viele Spiele stattgefunden haben, war die Temperatur jedoch deutlich kühler. Zwar müsse laut Ansari aufgrund der Hitze in Katar viel klimatisiert werden. Er vergleicht das mit dem Heizen in Deutschland im Winter. Problematisch sei aber, dass die Klimaanlage in Katar oft „nahezu grenzenlos benutzt wird“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zweifelhafte CO₂-Zertifikate

Kritikerinnen und Kritiker sehen nicht nur im gesamten Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß des Turniers große Probleme. Viele zweifeln auch die CO₂-Ausgleichszertifikate an, die die Fifa gekauft hat. Bisher hat der Global Carbon Council sechs Projekte zugelassen, die mit den gekauften Zertifikaten finanziert werden sollen, darunter einen Windpark in Serbien. Diese Projekte müssen zusätzlich umgesetzt werden, sprich: Sie werden nur durch das Geld von dem Verkauf der Zertifikate überhaupt möglich gemacht. „Der Global Carbon Council verwendet zur Feststellung der Zusätzlichkeit eines Projekts eine sogenannte Durchdringungsanalyse. Das heißt, dass Projekte automatisch zusätzlich sind, wenn die installierte Leistung von erneuerbaren Energien im betroffenen Land weniger als 2 Prozent beträgt“, erklärt Michaelowa.

Ob die Projekte des Global Carbon Council diese selbst gesetzten Kriterien erfüllen, erscheint zumindest im Fall des Windparks in Serbien fraglich. Recherchen des Bayerischen Rundfunks zufolge seien 2019 bei der Projekteinreichung veraltete Daten serbischer Behörden herangezogen worden. Wären aktuelle Zahlen vorgelegt worden, wäre der Anteil der Windkraft im Land demnach zu hoch gewesen. Auch Michaelowa betont: „Das Windparkprojekt in Serbien müsste eine Investitionsanalyse durchlaufen, um seine Zusätzlichkeit einwandfrei feststellen zu können. Angesichts des raschen Ausbaus der Windkraft in Serbien erscheinen Windprojekte auch ohne Erlös aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten kommerziell attraktiv, und somit ist die Zusätzlichkeit fraglich.“

Der Experte kritisiert, dass sich der GCC zum Sammelbecken für all die Erneuerbare-Energie-Projekte entwickelt habe, die bei den anderen Standards am freiwilligen Kohlenstoffmarkt nicht mehr zulässig sind. Ansari hält zudem fest, dass CO₂-Zertifikate nicht nur ein Problem bei der Katar-WM sind, sondern ein systematisches. „Zum Beispiel werden sie oft dafür benutzt, um Projekte zu finanzieren, die ohnehin stattgefunden hätten, oder Wälder zu schützen, die ohnehin niemals abgeholzt werden würden“, sagt er.

Forscher: Fifa kann ohne vernünftige Zertifikate keine CO₂-Neutralität erreichen

Michaelowa ist nicht davon überzeugt, dass die Weltmeisterschaft klimaneutral sein kann. Eine treibhausgasneutrale WM zu gestalten wäre in der Theorie jedoch möglich gewesen. Treibhausgasneutralität bedeutet, dass keine zusätzlichen CO₂-Emissionen in die Atmosphäre gelangen, weil sie nicht entstehen oder weil sie kompensiert werden. Von Klimaneutralität ist laut wissenschaftlicher Definition dagegen erst dann die Rede, wenn auch alle anderen Effekte von menschlichem Handeln neutralisiert werden, die sich auf das Klima auswirken. Mit vernünftigen Zertifikaten wäre es laut dem Forscher durchaus möglich gewesen, zumindest eine Treibhausgasneutralität zu erreichen. „Aber wenn die Fifa Zertifikate von nicht zusätzlichen Projekten kauft, kann sie nicht von CO₂-Neutralität sprechen“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist typisch für den Nahen Osten, dass Daten zur Klimabilanz stark unter Verschluss gehalten werden. Axel Michaelowa, Forscher an der Universität Zürich

Dass die WM in Katar wirklich – wie von den eigenen Organisatoren behauptet – klimaneutral sein kann, bleibt somit mehr als fraglich. Wie groß die durch das Turnier entstandenen CO₂-Emissionen sind, lässt sich aktuell aber nicht klar bemessen. Das ist frühestens erst nach der WM besser zu beurteilen, doch dazu braucht es auch verlässliche Informationen und Berechnungen zu den Emissionen und Ausgleichszertifikaten, die aktuell noch Mangelware sind. „Es ist typisch für den Nahen Osten, dass Daten zur Klimabilanz stark unter Verschluss gehalten werden. Man hat immer Hochglanzbroschüren mit allgemeinen Äußerungen, aber es ist sehr schwierig, an Hintergrunddaten zu kommen“, sagt Michaelowa.

Megaevents belasten das Klima

Klar ist jedoch: Megaevents wie eine Fußball-WM belasten das Klima, laut Ansari können sie nicht klimafreundlich gestaltet werden. Das gilt einer Studie zufolge auch für die Olympischen Spiele: Forschende der Universität Lausanne werteten 2021 die Nachhaltigkeit der Spiele zwischen 1992 und 2020 aus und kamen zu dem Ergebnis, dass die Nachhaltigkeit insgesamt als mittelmäßig zu bewerten ist und sie mit der Zeit immer weiter abgenommen hat.

Die WM-Organisatoren in Katar sind indes weiterhin überzeugt, dass sie gerade die erste klimaneutrale WM veranstalten. Man solle das eher anerkennen als kritisieren, betonen sie immer wieder. Carbon Market Watch kommt in ihrem Bericht jedoch zu dem Entschluss, dass die Fifa die CO₂-Emissionen stark unterschätzt – und die Maßnahmen zum CO₂-Ausgleich wahrscheinlich keine bedeutsame und nachhaltige Auswirkung auf die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre haben. Die NGO fordert die Fifa dazu auf, eine neue umfassende Berechnung der direkten und indirekten Emissionen zu machen. Auch sie machte sich in ihrem Bericht zum Schiedsrichter für das Klima – und verwarnte die Fifa für ihre Behauptung mit der Gelben Karte.