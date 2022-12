﻿„Sind womöglich die Letzten, die Arktis und Antarktis so erleben dürfen“: Polarforscherin spricht über Klimawandel

Mit ihrem Buch „Expeditionen in eine schwindende Welt“ geht die Wissenschaftlerin Stefanie Arndt dem Schmelzen der Polkappen nach. Mit unserer Redaktion hat sie über über ihre Beobachtungen gesprochen, und dass sie trotzdem niemanden belehren will.

Hallo Frau Arndt, Sie sind gerade auf der Neumayer-Station in der Antarktis. Dort ist jetzt ja Sommer. Wie ist das Wetter? Scheint die Sonne?

Wenige Tage nach meiner Ankunft im November ist die Sonne hier tatsächlich nicht mehr untergegangen. Hier scheint jetzt rund um die Uhr die Sonne. Aber sie ist nicht immer zu sehen. Bei Sturm ist sie vom Schnee verdeckt. Wir haben hier recht wechselhaftes Wetter.

Ist es bei Ihnen jetzt zu warm für diese Jahreszeit?

Nein, momentan ist es hier nicht zu warm für die Jahreszeit. Wir erleben hier gerade das Wetter, das typisch ist für diese Zeit in dieser Region.

Das Warnen muss lauter werden

In Ihrem Buch „Expeditionen in eine schwindende Welt“ schreiben Sie über die rasante Erwärmung der Polarregionen und die dramatischen Folgen, die sich daraus ergeben werden. Was hat Sie am meisten schockiert: Regen in der Arktis oder das Abbrechen gigantischer Eisberge, das sie aus ziemlicher Nähe miterleben konnten?

Im Grunde ist es die Fülle all dieser Ereignisse, die einen schockieren und auch nachdenklich machen kann. Das Abbrechen eines Eisberges ist einerseits natürlich ein faszinierendes Naturschauspiel, aber andererseits ist es eben auch ein Hinweis auf den galoppierenden Klimawandel. Wir sind womöglich die Letzten, die Arktis und Antarktis so erleben dürfen, wie wir sie kennen.

Die Klimakatastrophe ist ein Thema, bei dem viele Menschen gern abschalten. Ihre Gegenstrategie scheint Anschaulichkeit zu sein. In Ihrem Buch erzählen Sie sehr anschaulich und auch sehr persönlich vom Leben in den Polregionen. Mussten Sie sich manchmal zwingen, nicht zu mahnend, zu sehr im Tonfall einer Predigerin zu schreiben?

Mein Ansinnen ist es ja nicht, die Leute zu belehren. Mir geht es vor allem darum, Aufmerksamkeit für das Thema zu gewinnen. Ich hoffe, dass Anschaulichkeit genau die Stärke meines Buches ist. Mit Anschaulichkeit lassen sich die Menschen besser erreichen.

Müsste man eigentlich beim Warnen vor den Folgen der Erderwärmung nicht viel lauter werden?

Ja. Im Grunde müssen wir der Fridays-for-Future-Bewegung sehr dankbar sein. Denn wir Wissenschaftler haben es ja nicht geschafft, die nötige Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren. Die Klimabewegung sorgt jetzt dafür, dass das Thema sehr präsent wird.

Sie erforschen die Folgen des menschgemachten Klimawandels. In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass die Welt vor schwerwiegenden Veränderungen steht. Was macht das mit Ihnen? Versuchen Sie Ihren persönlichen CO2-Fußabdruck zu minimieren? Oder sind Sie der Meinung, dass kleine Schritte hier ohnehin keinen Sinn mehr haben?

Ich will den anderen nicht alles verbieten, und ich will auch mir selbst nicht alles verbieten. Wichtig ist, dass man bewusster durchs Leben geht und die Folgen seiner Handlungen bedenkt. Ich esse selber furchtbar gern Erdbeeren, aber im Winter verzichte ich natürlich darauf. Wenn ich auf Expedition gehe, bin ich auf das Flugzeug angewiesen. Und auch die Forschungsinfrastruktur setzt Kohlendioxid frei. Mein größter Beitrag ist wohl die Forschung, die ich betreibe. Dadurch schaffe ich Wissen, das wichtig ist. Am Ende sind auch kleine Schritte wichtig, ich finde, jeder kann etwas dazu beitragen, die Folgen des Klimawandels abzumildern.

Die Farben des Schnees

Sie sagten, dass die Forschung ja auch Kohlendioxid freisetzt. Sollte man Forschung in den empfindlichen Polarregionen vielleicht reduzieren?

Definitiv nicht. Die Polarregionen sind am stärksten vom Klimawandel betroffen, und sie sind gleichzeitig der Motor unseres Weltklimas. Wir müssen das verstehen. Und es gibt noch viel über die Polarregionen zu lernen. Obwohl wir seit 40 Jahren Expeditionen in die Polarregionen unternehmen, wissen wir noch viel zu wenig über sie. Die Daten, die wir hier gewinnen, sind essenziell für unser Klimaverständnis. Im Übrigen wird unsere Forschungsinfrastruktur immer nachhaltiger. Auf der Neumayer-Station gibt es bereits eine Windkraftanlage. Und eine weitere Anlage wird demnächst errichtet. Damit soll in Zukunft ein großer Teil der Energie für die Station gewonnen werden. Auch Solarenergie soll hier ausgebaut werden.

Ihre Spezialität ist das Meereis. Woran arbeiten Sie gerade?

Ich beschäftige mich gerade besonders mit dem Schnee auf dem Meereis. Wie hat sich der Schnee verändert? Der Schnee verleiht dem Meereis seine Farbe. Damit entscheidet er darüber, wie viel Sonnenlicht in den Weltraum zurück reflektiert wird. Obgleich der Schnee auf dem Meereis sehr wichtig ist, wissen wir nur sehr wenig darüber.

Wie feiern Sie eigentlich Weihnachten auf der Station?

Das ist noch nicht ganz klar. Gerade sind sowohl das neue Überwinterungsteam als auch neue Sommergäste, also Forschende für die Sommersaison mit über 20 Personen in der Station eingetroffen. Dabei ist auch eine neue Köchin. Und unser alter Koch ist auch noch da. Wir sind über Weihnachten also in der besonderen Situation, dass die Küche doppelt besetzt ist. Wie überall ist gutes Essen zu Weihnachten auch hier in der Antarktis ganz wichtig.

Über Platz im Gefrierschrank brauchen Sie sich dabei wohl keine Gedanken zu machen.

Das stimmt nicht ganz. Wir können Lebensmittel hier nicht einfach draußen lagern, dafür ist die Sonneneinstrahlung zu stark. Es gibt hier verschiedene Räume, in denen wir Lebensmittel aufbewahren.

Das Interview erschien zuerst in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.