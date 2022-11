﻿Zulauf in der Krise: Warum die Gen Z und Millennials an Astrologie glauben

Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent: Immer mehr Astrologie-Influencer erobern die sozialen Netzwerke. Vor allem junge Menschen schenken Astrologie ihre Aufmerksamkeit. Warum kommt das so gut an?

In sozialen Netzwerken erlebt Astrologie einen Aufschwung. Warum scheinen junge Menschen so viel Gefallen an der Sterndeutung zu finden?

„Nehmen euch die ganzen Konstellationen aktuell auch so heftig mit?“, fragt Palina Rojinski in die Kamera. Die bekannte Moderatorin spricht in ihrem Instagram-Video nicht von politischen Vorfällen, Krieg, Energie- oder Klimakrise. Sorgen bereitet ihr der Sternenhimmel. „Wir hatten den Merkur rückläufig“, sagt sie, und weiter: „Der Planet hatte Schluckauf.“ Das habe auch unsere Kommunikation durcheinandergebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rojinskis Astrologievideos auf Instagram haben zwischen 100.000 und 450.000 Aufrufe. Damit ist sie eine von vielen Astro-Influencern und Influencerinnen, die in sozialen Netzwerken immer mehr Anhänger finden. Schon seit einigen Jahren gibt es ständig neue englischsprachige Accounts zu Astrologiethemen, die wie „astrabellaluna“ mehrere Hunderttausend Follower bei Tiktok oder auf anderen Plattformen haben. Mittlerweile treffen auch im deutschsprachigen Raum Astro-Influencer wie die Youtuberin Hanna Yoko, Instagrammerin Lori Haberkorn oder der Tiktoker „adastra.lights“ auf ein wachsendes Publikum.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Vor allem junge Menschen, die zu der Generation Z oder den Millennials zählen, scheinen an Astrologie Gefallen zu finden: 37 Prozent der 18- bis 29-Jährigen denken, dass Astrologie einen Einfluss auf das Leben eines Menschen hat. Das zeigt eine Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut „YouGov“ vom April 2022, für das insgesamt fast 3500 US-Amerikaner befragt wurden. Je älter die Befragten, desto weniger glaubten sie an Astrologie: 33 Prozent der 30- bis 44‑Jährigen und immerhin 22 Prozent der 54- bis 64‑Jährigen glaubten an den Einfluss der Planeten. Unter den über 65‑Jährigen schenkten nur noch 16 Prozent Horoskopen ihren Glauben. In Deutschland zeichnet sich ein ähnliches Bild: Mehr als die Hälfte der befragten 18- bis 34‑Jährigen glaubte demnach im Jahr 2021 an Horoskope.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Komplexer als das Zeitungshoroskop

Wer an Astrologie glaubt, denkt: Wie die Sterne zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen standen, wirkt sich auf dessen Persönlichkeit aus. Manche richten ihr ganzes Leben danach aus: Sie schauen zum Beispiel nach, ob ein neuer Partner oder eine neue Partnerin auf Basis der Sternzeichen zu ihnen passt. Einige planen dann auch ihre Hochzeit nach den Sternbildern oder besetzen Stellen nach Sternzeichen. Der einstige US-Präsident Ronald Reagan soll sogar einen wichtigen politischen Termin aufgrund astrologischer Gegebenheiten verlegt haben, sagte ein ehemaliger US-Beamter der „New York Times“.

Dabei geht Astrologie weit über das hinaus, was in Horoskopen steht, die Zeitungen oder Lifestylemagazine veröffentlichen – die halten selbst Astrologinnen und Astrologen für vereinfacht. Ihnen geht es um das sogenannte Geburtshoroskop oder auf Englisch „birth chart“: Dafür schauen sie sich genauer an, wie die Sterne und Planeten am Geburtstag eines Menschen angeordnet waren, und zwar bis auf die Geburtsminute genau. Daraus leiten sie dann drei Bausteine ab, die angeblich hauptverantwortlich für unsere Persönlichkeit werden: Das Sonnenzeichen – das wir umgangssprachlich unser Sternzeichen nennen –, das Mondzeichen und den Aszendenten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wo standen Mond und Sonne zum Zeitpunkt der Geburt? Und welches Sternzeichen war zu diesem Zeitpunkt am östlichen Horizont sichtbar (Aszendent)? Die Persönlichkeit werde vorgeblich von diesen drei Faktoren geprägt. Dabei werden die zwölf Sternzeichen mit den vier Elementen – Erde, Luft, Feuer und Wasser – und damit gewissen Persönlichkeitseigenschaften in Verbindung gebracht. Und auch die anderen Planeten „aktivieren“ angeblich bestimmte Persönlichkeitseigenschaften in uns, je nachdem, wie sie gerade um die Erde herumkreisen. Womit wir wieder bei Rojinskis Merkur mit Schluckauf wären: Der rückläufige Merkur wird von einigen Astrologen besonders gefürchtet. Der Planet soll die Kommunikation, Erfindungsgabe, Sinneseindrücke und den Verkehr beeinträchtigen können. Verläuft er „rückläufig“, drohen mutmaßlich besonders viele Unfälle, Stromausfälle und allgemeines Chaos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wissenschaftliche Belege für die Inhalte der Astrologie fehlen

Weder für den tatsächlichen Einfluss des rückläufigen Merkurs noch für die Inhalte der Astrologie gibt es wissenschaftliche Beweise. Im Gegenteil. Psychologinnen, Astronomen, Physikerinnen – Vertreter sämtlicher Wissenschaften sind sich einig: Astrologie ist keine Wissenschaft, sondern eine Pseudowissenschaft. Sie erscheint mit ihren verschiedenen Theorien unheimlich kompliziert und erweckt damit den Anschein, wissenschaftlich fundiert zu sein, ist sie aber nicht.

Astronomen werden nicht müde, auf die wissenschaftlich unhaltbaren Annahmen im astrologischen Kalender hinzuweisen. Als der vor über zweitausend Jahren erstellt wurde, arbeiteten Astronomie und Astrologie zwar noch zusammen, die hinzukommenden Erkenntnisse aus der Astronomie wurden und werden allerdings bis heute nicht berücksichtigt. Der rückläufige Merkur sei etwa nichts weiter als eine optische Täuschung: Er ändert seine Laufrichtung nicht.

Hinzu kommen zahlreiche Studien von Psychologinnen und Psychologen, die seit Ende der 40er-Jahre immer wieder belegen, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Sternenhimmel am Tag der Geburt und der Persönlichkeit gibt. Auch ein chinesisches Forschungsteam hat im Jahr 2020 noch einmal an über 170.000 Menschen den Zusammenhang zwischen chinesischen Sternzeichen und der Persönlichkeit getestet – und fand: nichts. Weder für die westliche noch andere Formen der Astrologie konnte der Einfluss von Sternbildern auf die Persönlichkeit nachgewiesen werden.

Warum glauben Menschen trotzdem an Astrologie?

Dass trotzdem so viele Menschen an Astrologie glauben, geht auf verschiedene psychologische Phänomene zurück. Einer davon ist der Barnum-Effekt, benannt nach dem einstigen Zirkusdirektor Phineas Taylor Barnum. „Hier ist für jeden etwas dabei“, soll er gerufen haben, um seinen Zirkus zu bewerben. So ähnlich funktioniert der nach ihm benannte Barnum-Effekt: „Die Beschreibungen, die wir in Horoskopen finden, sind so vage und allgemein formuliert, dass sich jeder darin wiederfinden kann und sie immer zutreffend erscheinen“, sagt die Psychologin Annegret Wolf. Dass allgemeingültige Aussagen aus Horoskoptexten von einem Großteil der Menschen als passend empfunden werden, konnten Forschende in mehreren Experimenten nachweisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in den Videos von Astro-Influencern wie Palina Rojinski finden sich diese vagen Aussagen. Besonders gern arbeiten sie noch mit einfachen sprachlichen Bildern und Metaphern – Stichwort: Der Merkur hat Schluckauf. Zudem sind die Aussagen in Horoskopen und von Astro-Influencern immer positiv formuliert und auf die Zukunft gerichtet. Lesende wollen glauben, dass sie heute voller Tatendrang seien, in der Liebe eine Überraschung erleben oder bei der Arbeit besonders gut performen werden, weil das ihren Selbstwert stärkt. Die Psychologie nennt das „selbstwertdienliche Verzerrung“.

Die Beschreibungen, die wir in Horoskopen finden, sind so vage und allgemein formuliert, dass sich jeder darin wiederfinden kann und sie immer zutreffend erscheinen. Annegret Wolf, Psychologin

Hinzu kommen Effekte wie der sogenannte Bestätigungsfehler oder die selbst erfüllende Prophezeiung. Der Bestätigungsfehler (confirmation bias) besagt: Menschen sind darauf gepolt, Informationen zu suchen, die zu ihren Erwartungen passen. Steht im Tageshoroskop, dass heute Konflikte am Arbeitsplatz eskalieren können, achte ich aufmerksamer auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Eine kleine schnippische Bemerkung der Kollegin kann dann schon als Konflikt interpretiert werden. Bei der selbst erfüllenden Prophezeiung glauben Menschen an eine Vorhersage und verhalten sich dann so, dass sie tatsächlich eintritt: Dieser Konflikt kann nur eskalieren, das hat schließlich mein Horoskop gesagt.

Ist Astrologie die Religion der Millennials und Gen Z?

Dass Astrologieinhalte in der aktuellen Zeit vor allem bei jungen Leuten so gut ankommen, überrascht Wolf überhaupt nicht. Astrologie werde immer dann stärker konsumiert, wenn zum Beispiel große Ereignisse oder Umbrüche eintreten wie Wirtschaftskrisen, Präsidentschaftswahlen oder in persönlichen Krisen. „Millennials und die Generation Z sind laut Studienlage die am meisten gestressten Generationen überhaupt“, sagt Wolf. Und eine Möglichkeit, mit Stress umzugehen, sei es, Horoskope zu lesen und an Astrologie zu glauben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell überlagern sich Krieg, Corona und Inflation mit Energie- und Klimakrise. Für einige dieser Krisen gibt es wenig Lösungsansätze, sie wirken für viele Menschen kaum bewältigbar. Und auch Politik und Wissenschaft können die Unsicherheit oft nur unzureichend nehmen. „Man möchte aber Sinn, Halt, Erklärung und Stabilität im Leben erfahren“, so Wolf. „Einige finden das im religiösen Glauben, einige jüngere Menschen vielleicht eher in der Spiritualität und Astrologie.“

„Am Ende brauchen wir alle etwas, an das wir glauben können. Manche glauben an die Wissenschaft, manche an sich selbst, manche an Gott – und manche eben an die Sterne.“ Annegret Wolf, Psychologin

Wird Astrologie also der Religionsersatz junger Menschen? Seit Jahren verzeichnen Kirchen weniger Mitglieder, vor allem unter jungen Menschen. Anders als in klassischen Religionen gibt die westliche Astrologie kaum konservative Glaubenssätze oder strenge Verhaltensregeln vor. Viele der Astro-Influencerinnen und ‑Influencer positionieren sich aktivistisch – für Nachhaltigkeit und LGBTQ* –Rechte etwa. Statt in die Vergangenheit blickt Astrologie in die Zukunft.

„Heutzutage geht es in der Astrologie um Selbstkenntnis, Orientierung und persönliches Wachstum“, sagt Wolf. So denkt auch die Psychologin und Astrologie-Youtuberin Hanna Yoko: Mit ihrer Auslegung von Astrologie wolle sie die Selbstwirksamkeit von Menschen fördern, indem sie sich selbst verstehen und dazu fähig sind, mit Hindernissen im Leben besser umzugehen. Gerade dieser starke Fokus auf sich selbst wirkt wie eine Flucht vor der Realität. Während die aktuellen Krisen Zusammenhalt und auch Verzicht zugunsten des Gemeinwohls aller erfordern, ist Astrologie der Rückzugsort, an dem man sich intensiv mit sich selbst beschäftigen darf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie bedenklich ist das?

Gleichzeitig habe diese übermäßige Auseinandersetzung mit sich selbst aber auch etwas sehr Narzisstisches, bemerkt die Psychologin Pia Lamberty. Bei Astrologie und Esoterik allgemein gehe es oft darum, einzigartig zu sein und „um vermeintliches Geheimwissen, das oft nur speziellen Menschen zugänglich ist“, sagt Lamberty. Wer sich mit Astrologie auskennt, kann sich also als etwas Besonderes fühlen und so das narzisstische Selbst aufwerten und bestätigen. Eine kleine Studie aus Schweden aus dem Jahr 2022 legt ebenfalls nahe: Wer narzisstisch ist, glaubt eher an Horoskope. Um das eindeutig zu belegen, gebe es bislang aber zu wenig Forschung, sagt Lamberty.

Auch die Frage, ob der Glaube an Astrologie gerade zunimmt, ließe sich nicht so sicher beantworten, sagen Lamberty und Wolf. „Vielleicht ist Astrologie heutzutage einfacher verfügbar“, so Wolf. „Wir können uns unser Horoskop als Push-Nachricht aufs Handy schicken lassen.“ Und auch die Videos von Astro-Influencern oder Astrologie-Memes in sozialen Netzwerken kann man sich jederzeit am Smartphone anschauen. Vielleicht, sagt Wolf, ist es aber auch ein Henne-Ei-Problem. „Das Angebot steigt, weil die Nachfrage in der aktuellen Zeit da ist –­ oder umgekehrt.“

Problematisch wird Astrologie vor allem dann, wenn sie sich an eine besonders junge Zielgruppe wendet und ihre Unwissenheit oder Verzweiflung ausnutzt – etwa indem sie für astrologische Deutungen besonders viel Geld ausgeben soll. Schwierig findet Wolf es auch, wenn negatives Verhalten mit dem Sternzeichen entschuldigt wird oder Sternzeichen stereotypes Schubladendenken befördern. „Wenn Astrologie einem Spaß macht und hilft, sich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren, dann ist da aber nichts Schlimmes bei.“